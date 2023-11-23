我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

白思豪濫用職權案 被要求退還近50萬

記者劉梓祁／紐約報導
前紐約市長白思豪此前被市利益衝突委員會，要求支付被用於其競選總統的私人支出以及罰款，共計近50萬元。(路透)
前紐約市長白思豪此前被市利益衝突委員會，要求支付被用於其競選總統的私人支出以及罰款，共計近50萬元。(路透)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)，此前被市利益衝突委員會(Conflicts of Interest Board)要求支付被用於其競選總統的私人支出以及罰款，共計近50萬元，並警告其「帝王式市長」的行為；儘管他堅稱自己有權獲得市警隨行人員的所有差旅費用，但這些費用和罰款目仍在訴訟當中。

今年6月，市利益衝突委員會要求白思豪支付15萬5000元罰款，並退還31萬9000 元，以償還他2019年競選總統時從愛荷華州到南卡羅來納州的31次旅行的安保、住宿和餐飲費用，這些費用此前由隨行的市警承擔。在2019年9月宣布退出競選之前，其始終有警衛隊陪同。

然而，白思豪隨後提起訴訟，稱退款要求「超出了委員會僅規範市長在任期間的政治活動的權限」。他表示，市府侵犯了自身的憲法第一修正案權利，後者「賦予了當選市長對如何領導該市的自主權」。

訴訟文件顯示，白思豪認為，若市長認為競選總統與其作為市長的角色一致，則該自由決定不應受到阻礙，和不應由委員會質疑執行過程。本月17日，該委員會的律師要求曼哈頓高等法院駁回白思豪的訴訟，指其通過反民主手段躲避問責，從而聲稱適用於普通市政工作人員的道德規則不適用於他。

市利益衝突委員會(Conflicts of Interest Board)律師萊斯鮑姆(Emily Reisbaum)表示，白思豪構想了一個「令人不寒而慄的帝王式市長願景」，不僅完全錯誤，且幾乎沒有任何法律依據。她說，委員會堅持認為，紐約市民不該被迫通過稅金支付白思豪的競選費用，該作法違反市憲章。

白思豪 紐約市 南卡羅來納州

上一則

紐約客談／打擊非法賭檔 人人有責

下一則

推廣台灣食材及小農 紐約台商獲表彰

延伸閱讀

洛城新語╱「拜習會」紐森得分 但還不夠

洛城新語╱「拜習會」紐森得分 但還不夠
亞當斯成立法律辯護基金

亞當斯成立法律辯護基金
多任紐約市長皆曾受腐敗調查 無一被訴

多任紐約市長皆曾受腐敗調查 無一被訴
西維州參議員曼欽表態 考慮競選總統

西維州參議員曼欽表態 考慮競選總統

熱門新聞

該男子因此事件丟了在華爾街當分析師的工作。（截自影片）

當街比中指狠嗆「滾回你的國家」 男子下場超慘…

2023-11-15 17:56
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

棒打華裔房東 羅馬尼亞租霸終於被趕走

2023-11-16 13:37
華埠國寶銀行一華女保險櫃失竊。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠銀行保險櫃疑失竊 華女5萬元飾品不翼而飛

2023-11-15 13:06
關口附近監控錄下爆炸畫面。(截取自X)

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

2023-11-22 15:02
紐約一名腳踏車騎士在腳上套上雨套。(Getty Images)

狂風暴雨將齊發 紐約感恩節期間出行注意

2023-11-19 15:47
市長亞當斯(右)特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉(左)，通過市府發言人否認媒體關於其不法行為的指控。(記者張心／攝影)

紐約市長華裔幕僚以權謀私？遭爆1萬元換官邸入場券

2023-11-15 14:52

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬