白思豪濫用職權案 被要求退還近50萬

前紐約市長白思豪此前被市利益衝突委員會，要求支付被用於其競選總統的私人支出以及罰款，共計近50萬元。(路透)

前紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)，此前被市利益衝突委員會(Conflicts of Interest Board)要求支付被用於其競選總統的私人支出以及罰款，共計近50萬元，並警告其「帝王式市長」的行為；儘管他堅稱自己有權獲得市警隨行人員的所有差旅費用，但這些費用和罰款目仍在訴訟當中。

今年6月，市利益衝突委員會要求白思豪支付15萬5000元罰款，並退還31萬9000 元，以償還他2019年競選總統時從愛荷華州到南卡羅來納州 的31次旅行的安保、住宿和餐飲費用，這些費用此前由隨行的市警承擔。在2019年9月宣布退出競選之前，其始終有警衛隊陪同。

然而，白思豪隨後提起訴訟，稱退款要求「超出了委員會僅規範市長在任期間的政治活動的權限」。他表示，市府侵犯了自身的憲法第一修正案權利，後者「賦予了當選市長對如何領導該市的自主權」。

訴訟文件顯示，白思豪認為，若市長認為競選總統與其作為市長的角色一致，則該自由決定不應受到阻礙，和不應由委員會質疑執行過程。本月17日，該委員會的律師要求曼哈頓高等法院駁回白思豪的訴訟，指其通過反民主手段躲避問責，從而聲稱適用於普通市政工作人員的道德規則不適用於他。

市利益衝突委員會(Conflicts of Interest Board)律師萊斯鮑姆(Emily Reisbaum)表示，白思豪構想了一個「令人不寒而慄的帝王式市長願景」，不僅完全錯誤，且幾乎沒有任何法律依據。她說，委員會堅持認為，紐約市民不該被迫通過稅金支付白思豪的競選費用，該作法違反市憲章。