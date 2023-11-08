選區首位華裔女法官 江伊敏當選民事法官

華裔民主黨候選人江伊敏(Evelyn Gong)順利當選皇后區第六行政區民事法官，州參議員劉醇逸(右)到場祝賀。(記者邢易霖／攝影)

紐約市 普選7日拉開帷幕，在皇后區 第六行政區(the 6th Municipal District)民事法官的角逐中，華裔民主黨 候選人江伊敏(Evelyn Gong)戰勝共和黨候選人沙納漢(William D. Shanahan)，順利當選該選區首位華裔女法官。

根據市選舉委員會公布的數據，在截至晚10時21分已開出的98%的選票中，江伊敏得票1萬9503張，得票率為51.43%，對手沙納漢得票1萬8263張，得票率48.16%，江伊敏確認當選。

江伊敏在7日晚的慶功宴上表示，自己從小就十分欽佩法官這一職業，公平司法是她從小的願望，也是她立志成為法官的原因；雖然一開始她對自己並無信心，擔心無法實現，但現在自己終於實現願望。她說，希望自己的成功可以鼓勵更多民眾和學生，成為公正的法官。

現場30多名志願者和大量支持民眾到場祝賀，江伊敏感謝志願團隊的辛勤工作以及家人的支持，州參議員劉醇逸也到場祝賀。

江伊敏參選的皇后區第六行政區民事法官，包括法拉盛、大學點、灣台(Bay Terrace)、新鮮草原、秋園丘(Kew Gardens Hills)等地，有超過三分之一的人口是亞裔。

此前，她宣布獲得多個紐約市執法相關工會的支持，指出她是合格且有經驗的人選，將確保司法系統的公正，中國際電力工人兄弟會的執行董事會以全票決定給予江伊敏支持。民主黨初選中，江伊敏成功擊敗競爭對手，以7063票贏得民主黨提名，相比之下其他競爭對手只有2000多票。