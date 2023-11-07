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民主黨候選人阿德勒 被爆可疑捐款

記者胡聲橋／紐約報導
48區市議員民主黨候選人阿德爾被發現可疑捐款。(阿德勒推特)
48區市議員民主黨候選人阿德爾被發現可疑捐款。(阿德勒推特)

紐約市競選財務委員會(CFB)正在調查向紐約市第48區市議員候選人阿德勒(Amber Adler)競選活動提供的可疑捐款。阿德勒目前正挑戰共和黨籍市議員韋娜芙(Inna Vernikov)，其競選活動由著名的民主黨諮詢公司北岸戰略(North Shore Strategies)負責運營。

據City & State報道，與北岸戰略有關的三名人士稱，有人以他們的名義為阿德勒的競選活動捐了100元現金，但他們實際上並沒有捐這筆錢。他們說，當CFB聯系他們，要求他們確認捐了這筆錢時，他們才發現有這回事。CFB還向他們發送了據稱由他們簽署的捐款卡副本，其中包含偽造的簽名。這三人因擔心遭到報復或在此事上維護隱私而要求匿名。

對阿德勒捐款的審查顯示，至少有八筆捐款是以與北岸戰略有直接或間接關系的人的名義進行的。除一筆捐款外，所有捐款都是在上個月的幾天內完成的。就像接受採訪的兩位人士的捐款一樣，大多數捐款金額為100元，並將捐款人的職業列為「失業」。

CFB的一位發言人拒絕對這次調查發表評論。但上周四，CFB通知阿德勒，由於發現了多起可疑的現金捐贈，CFB拒絕為她的競選提供匹配資金(Matching Funds)。CFB認為，該競選團隊的捐款報告不可靠，調查正在「繼續」，而且「初步調查結果並非最終決定」。

阿德勒表示，她沒有參與任何與她的競選活動中的可疑捐款相關的欺詐行為。

北岸戰略聯合創始人克萊恩(Brendan Klein)表示，該公司最近獲悉以公司相關人員的名義進行的不當捐贈。他指責一名曾擔任阿德勒競選經理的承包商，並表示該公司已解雇了這名員工。

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