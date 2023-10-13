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布碌崙市議會參選人 線上論壇述政見

記者顏潔恩／紐約報導
「亞潮萌」12日舉辦布碌崙(布魯克林)南區市議員候選人線上論壇。(視頻截圖)
「亞潮萌」12日舉辦布碌崙(布魯克林)南區市議員候選人線上論壇。(視頻截圖)

「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)12日舉辦布碌崙(布魯克林)南區市議員候選人線上論壇，邀請選區涵蓋眾多華人選民的四名市議員候選人表達政見，針對近來布碌崙南區面對的幾項重要議題，如洪水成災、201初中華裔學生遭霸凌事件、公眾安全等作出回應，四人幾乎都持相同看法。

參與論壇的分別是競選第38選區的共和黨樂保羅(Paul Rodriguez)、第43選區民主黨莊文怡、保守黨維樂培(Vito LaBella)、以及第47選區的共和黨候選人李凱健(Ari Kagan)。針對連夜暴雨引發嚴重淹水，李凱健表示將與市環境保護局(Department of Environmental Protection)合作，確保集水池的整潔和妥善使用；他指在過去便強調過對颱風和洪水進行預先準備的重要性，且要投入更多在地下基礎設施上。

樂保羅表示同意，認為老舊的地下排水系統承受不了高強度的暴雨襲擊，每當出現洪患時，部分民眾便會將問題歸咎到氣候變遷上；在擔憂天災情況的同時，也應該作出實際行動，對地下排水系統進行更新。

對於此前爆發的201初中霸凌事件，維樂培、樂保羅、李凱健均提到要求布碌崙地區檢察官，撤銷對華童父親雷先生的指控，並將檢控著重在出手攻擊未成年者的沙博(Hassan Saab)上；幾人表示，也許警方當時未掌握到完整信息，才會連雷先生一起逮捕，但到了現在事情全貌已被揭發，且有視頻為證，出於自衛的雷先生不該面臨法律控訴。

而莊文怡、李凱健也提到在校園內執行「反霸凌」項目的重要性，紐約州府也應通過法案，更進一步預防校園霸凌，給予學生和教職員相關訓練；莊文怡也認為這起案件涉及針對亞裔的仇恨犯罪，警方需進行更密切的調查。

布碌崙南區多個亞裔集中人口的市議員選區，候選人之間的勢力旗鼓相當、不容小覷，引來不少關注，普選將在11月7日(周二)舉行。

「亞潮萌」12日舉辦布碌崙(布魯克林)南區市議員候選人線上論壇，邀請選區涵蓋眾多...
「亞潮萌」12日舉辦布碌崙(布魯克林)南區市議員候選人線上論壇，邀請選區涵蓋眾多華人選民的莊文怡、維樂培、樂保羅、李凱健四名候選人暢談政見。(本報檔案照)
「亞潮萌」12日舉辦布碌崙(布魯克林)南區市議員候選人線上論壇，邀請選區涵蓋眾多...
「亞潮萌」12日舉辦布碌崙(布魯克林)南區市議員候選人線上論壇，邀請選區涵蓋眾多華人選民的莊文怡、維樂培、樂保羅、李凱健四名候選人暢談政見。(競選團隊提供)
「亞潮萌」12日舉辦布碌崙(布魯克林)南區市議員候選人線上論壇，邀請選區涵蓋眾多...
「亞潮萌」12日舉辦布碌崙(布魯克林)南區市議員候選人線上論壇，邀請選區涵蓋眾多華人選民的莊文怡、維樂培、樂保羅、李凱健四名候選人暢談政見。(本報檔案照)
「亞潮萌」12日舉辦布碌崙(布魯克林)南區市議員候選人線上論壇，邀請選區涵蓋眾多...
「亞潮萌」12日舉辦布碌崙(布魯克林)南區市議員候選人線上論壇，邀請選區涵蓋眾多華人選民的莊文怡、維樂培、樂保羅、李凱健四名候選人暢談政見。(本報檔案照)

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