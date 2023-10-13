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百人會論壇：高校錄取重經歷 非族裔

記者張心／紐約報導
美國華人精英團體百人會12日組織網路研討會，探討美國最高法院今年6月裁決哈佛及北卡大學招生政策違憲事件。(取自會議直播)
美國華人精英團體百人會12日組織網路研討會，探討美國最高法院今年6月裁決哈佛及北卡大學招生政策違憲事件。(取自會議直播)

美國華人精英團體百人會(Committee of 100)12日組織網路研討會，探討美國最高法院今年6月裁決哈佛及北卡大學招生政策違憲事件，分析其對亞裔學生未來申請的影響；與會者認為，儘管錄取平權措施暫時受挫，但平權運動和教育多樣化的探索在高校不會結束。

史丹福大學歷史學教授、本科教育資深副教務長張少書(Gordon H. Chang)、亞美公義促進中心(AAJC)主席兼執行董事楊約翰(John C. Yang)、華促會的教育公平政策經理陳珊妮(Sally Chen)等參與論壇。主辦方表示，這是裁決出台後的首個高校申請季，因此錄取方面如何評判恐怕仍是模糊的，小到如何寫申請書，大到未來的種族意識政策辯論，有許多困惑亟待解決。

陳珊妮回憶，自己當年申請哈佛大學時，不斷有人提醒她不要提及亞裔身分，說移民的故事不吸引人，「我認為，這樣迫使我們隱藏個人身分和經歷的做法是不健康的，我依舊按照自己的想法寫，最後獲得了招生官的讚賞。」陳珊妮認為，「對自己真實」很關鍵，因為亞裔在美國所面臨的障礙與抗爭是真實存在的，必須要得到承認。

張少書認為，最高法院的裁決，並未禁止將申請文書中的種族與背景作為錄取依據，但起決定性作用的將是申請人過往的成就和經驗，而非族裔，「有調研機構專門解讀了這項裁決，發現地理位置、收入等不能包含在申請過程中，但族裔經歷、身分背景等是可以在論述個人成就與未來期望時提及的。」

此外，張少書透露，在自己剛同哈佛大學等教師談論後，學者們認為最高法院的裁決不會對亞裔造成影響，而非洲裔和西語裔學生人數預計會有所減少，「我是平權運動的受益者，上世紀60年代因此就讀普林斯頓大學。如果沒有對少數族裔開放的政策，我不會進入這所頂級學府。目前的趨勢是，該大學依舊在致力於實現學生群體的多樣性，並把多樣性看作達成教育與研究卓越的核心。」

楊約翰指出，最高法院法官明確表示，申請人可以談論族裔、如何受到歧視、並從中收穫的靈感，但族裔已經不能成為足夠有說服力的「優勢」，「法官們也提到追求學生群體多樣性的目標是好的，但問題在於，高校在這樣的裁決下，如何繼續促進教育公平與多樣性？我認為未來我們需要努力找到實現這一目標的良性方法。」

亞美公義促進中心主席兼執行董事楊約翰認為，最高法院在大學錄取平權訴訟的裁決有違教...
亞美公義促進中心主席兼執行董事楊約翰認為，最高法院在大學錄取平權訴訟的裁決有違教育公平，亞裔也是平權措施的受益者。(AAJC官網圖片)
華促會的教育公平政策經理陳珊妮及成員在大華府支持平權法案。(取自華促會官網)
華促會的教育公平政策經理陳珊妮及成員在大華府支持平權法案。(取自華促會官網)

教育 亞裔 平權

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