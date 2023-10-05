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角逐第一選區市議員 馬泰、丘海倫交鋒

記者張心／紐約報導
代表民主黨的馬泰(右)和來自共和黨的丘海倫(左)參加第一選區市議員候選人論壇。(記者張心／攝影)
代表民主黨的馬泰(右)和來自共和黨的丘海倫(左)參加第一選區市議員候選人論壇。(記者張心／攝影)

覆蓋曼哈頓華埠的市議會第一選區，4日晚舉行市議員候選人論壇，代表民主黨的馬泰(Christopher Marte)和來自共和黨的丘海倫(Helen Qiu)，分別就華埠監獄與治安、無證客危機、非公民投票等議題發表意見，兩人辯論全程火藥味十足，引得現場喝采聲與噓聲不斷。

丘海倫表示，自己若當選，會加入市議會常識核心小組。(記者張心／攝影)
丘海倫表示，自己若當選，會加入市議會常識核心小組。(記者張心／攝影)

此次市議員候選人論壇由公益組織UA3、紐約中華公所、紐約亞裔聯盟(League of Asian Americans of New York)主辦，近20個華埠社區組織協辦，特意挑選了六個最能夠代表華埠民聲的問題，分別請馬泰和丘海倫論述個人觀點。

城區監獄議題 場面火爆

在回答如何解決華埠社區監獄提問時，二人政見的針鋒相對在現場引起極大反響。馬泰表示，自己聯合社區一直在為此事奔走，也進而爭取到華埠監獄項目延後，希望能夠找到一種「雙贏」的解法。但此時，現場有群眾大喊「這政策很失敗」(The Strategy Failed)，接著不少人跟著吶喊，場面短暫陷入混亂。

不少選區居民到場聆聽，為支持的候選人助威。(記者張心／攝影)
不少選區居民到場聆聽，為支持的候選人助威。(記者張心／攝影)

丘海倫對此表態，自己去年參加了馬泰主辦的反對監獄集會，那時候很喜歡馬泰這個年輕人，但是後來發現，他支持關閉雷克島(Rikers Island)監獄，自己就改變了主意。「雷克島監獄必須開放，否則囚犯無處安放，最終只能安置在各社區，華埠必然難以避免。」

但馬泰認為，「反對關閉雷克島監獄」並不是在「反對監獄本身」，雷克島監獄長期的官僚、貪腐、管理不善造成囚犯喪命，沒有人應該經歷這種傷害。丘海倫聽後表示，如果根源上是管理的問題，那就算監獄放在華爾街，管理不善仍舊是弊病，跟監獄建在哪裡無關，所以市議員應該支持革新監獄管理，而非試圖通過改變監獄地點來解決問題。

「進步」vs.「常識」 針鋒相對

被問及若當選，是加入市議會的常識黨團(Common-Sense Caucus)還是進步黨團(Progressive Caucus)時，馬泰表示，自己會選擇留在進步黨團，因為該小組關心全市眼下最棘手的問題，包括工人權益、環保等，「我的選區有很多住在平價屋、努力工作拿不到薪水、孩子沒錢上學的選民，該小組關注他們、不斷通過提案改善他們的生活，我會和其他成員一同向前努力。」

代表民主黨的馬泰(右)和來自共和黨的丘海倫(左)參加候選人論壇。(記者張心／攝影...
代表民主黨的馬泰(右)和來自共和黨的丘海倫(左)參加候選人論壇。(記者張心／攝影)

丘海倫說自己會加入常識核心小組，並認為進步派目前所做的事情跟民主相違背，不應該在市府經費嚴重不足的情況下，依舊選擇支付無證客的衣食住行。對此馬泰表示不同意見，說市府有充足的資金，並且市府願意削減各部門經費，也會支持低收入群體發展。但丘海倫反問，如果真的資金充裕，又何須節約政府開支？馬泰建議丘海倫到市府官網查看經費詳細情況。

無證客危機 意見向左

兩人在近日備受關注的無證客問題上也看法不同。馬泰表示，自己同意市長和市議會為無證客爭取工作許可的政策，「他們到這裡來只追尋兩樣東西，安全和工作，我們應該歡迎他們，助力他們實現美國夢。」

馬泰表示，自己若當選，會選擇留在市議會進步黨團。(記者張心／攝影)
馬泰表示，自己若當選，會選擇留在市議會進步黨團。(記者張心／攝影)

但丘海倫認為，實現美國夢應該尊重先來後到的順序，目前大約有200萬的西語裔和100萬的亞裔在申請合法移民，但由於無證客的湧入，導致這些合法移民的排期被忽視，「我們應該把合法移民放在第一位，畢竟他們也有美國夢。」

針對主辦方其他提問的華埠電單車安全、非公民投票等問題上，二人看法基本一致，希望社區能夠確保安全、有序、繁榮的發展。市議員普選將於11月7日(周二)舉行。

監獄 華埠 無證客

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