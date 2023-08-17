房東支付租屋仲介費提案 市議會多數支持

紐約市議會月前有議員提出議案，擬要求雇佣仲介的房東支付租房仲介費，旨在降低租客負擔。(路透)

紐約市議會月前有議員提出議案，擬要求雇佣仲介的房東 支付租房仲介費，旨在降低租客 負擔；有市府人士指，此提案已獲市議會多數成員支持，但有房地產 商試圖阻止進展。

此提案由市議員奧賽(Chi Ossé)於6月提出，要求雇佣房產經紀人的一方支付仲介費用。根據當前規定，在房屋交易中允許房東雇佣經紀人，但可要求租戶支付仲介費，且費用額度沒有上限，通常為數千元，亦被稱為「佣金」。

奧賽16日表示，他提出的公平住房仲介費用法案，已得到市議會25名民主黨同僚支持，達到了在議會全體投票中通過所需的簡單多數門檻。他還說，現今支付規則「毫無道理」，將紐約變成將仲介費轉嫁給租戶的「例外城市」。

奧賽認為此仲介費提案十分必要，因為人們需要為其所得付費，但現實卻是大量家庭被迫支付這筆費用。然而，紐約房地產委員會(Real Estate Board of New York)對此表示強烈反對，擔心該提案對租戶和經紀人均有不利，而且房東仍然可以將成本轉嫁到房租上。

據了解，該委員會已得到布朗士市議員范拉斯(Marjorie Velázquez)支持，後者承諾在所主持的消費者和工人保護委員會中阻止提案，爭取減緩或停止其進程。若該提案未被納入市府聽證，便無法進入投票程序。

房地產委員會政府事務副主席莫內爾(Ryan Monell)表示，會方已動員數千名經紀人，共同反對這項提案。市府紀錄顯示，委員會在7月至8月間為范拉斯的競選活動籌集了1萬1500元。由於範拉斯反對，奧賽或會將提案交予住房和建築委員會審議。

居住在皇后區的華人房東宋丹認為，房東不應該承擔仲介費用，因其已經承擔了房屋的投資和維護成本，以及貸款、稅費和保養等費用；若必須承擔仲介費可能會經濟負擔增加，使房屋投資變得更加不划算。

宋丹認為，租戶直接受益於仲介公司提供的服務，透過機構找到符合自己需求的房屋，因此他們應該為這項服務支付費用，如此一來房東和仲介公司也將更有動力提供高質量的房屋和服務。

來自長島市並在哥倫比亞大學就讀的韓惠倩則說，租客通常是住房市場的弱勢群體，可能沒有足夠的資源來支付額外仲介費用，對於留學生更是如此；加之租房本就是基本需求，人們不應為尋找住房支付過多費用。

她還表示，仲介公司為了提供房屋租賃服務而存在，主要服務對象是房東，後者才能從長期租賃收益中受益，而租客只是短期使用房屋，將仲介費用轉嫁給租客等於變相租金上漲。