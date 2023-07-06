皇后區檢察官凱茲 期待普選再戰格拉索

凱茲在初選上大勝兩位挑戰者，格拉索預計將於普選以獨立黨派再次挑戰。(讀者提供)

紐約市 初選告一段落，皇后區 地區檢察官一席，現任凱茲(Malinda Katz)大幅領先兩位挑戰者，不過她近日也提醒她的支持者，挑戰者之一、獲得部分華人團體背書的格拉索(George Grasso)，普選將代表獨立黨派出現，她也期待與他再戰。

市選舉局的數據顯示，在開出的96.98%票中，凱茲以42476票、70.87%的得票率，大幅領先她的兩位挑戰者、前皇后區高等法院刑事事務行政法官格拉索，以及公設辯護人丹尼爾絲(Devian S. Daniels)，二者的得票分別為8597以及8434票。

近日在致謝支持者的信中，凱茲寫道，格拉索很可能在大選中再次以第三黨身分參選，期望「極右翼的川普粉絲們也能夠支持他」，期待與他再戰，不過她也直言：「但我認為，他將再次敗北」。

格拉索則在初選落敗的原因歸咎於低投票 率，他表示，少於8%的皇后區民主黨人在初選中投票，如此低的投票率對他造成了影響，他也指凱茲任期之內，不少重罪案的數量在不斷上升，「這是不可接受的」。

此前在競選期間，格拉索曾表示，無論如何都會在11月普選中以獨立黨的代表參加，當時，他獲得了紐約市居民聯盟和亞潮萌等華人團體背書。