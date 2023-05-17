陳偉儀訪世報 認應續收緊保釋

第43選區市議員參選人陳偉儀(右)拜訪世報紐約總部，會晤社長張宗智(左)。 (記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 (布魯克林)第43選區市議員參選人陳偉儀(Waiyee Chan)16日訪問「世界日報 」總社，與「世界日報」紐約社社長張宗智會晤；她表示，如果當選將著力解決公共安全問題，認為應該繼續收緊保釋制度，同時將幫助小商業者獲取市府幫扶資源和合同。

陳偉儀說，她與「世界日報」特別有緣。95年剛到美國時，看的第一份中文報紙就是「世界日報」。後來她到華埠紐約中華公所教授中英文，給學生的閱讀材料就是「世界日報」上的文章。

她表示，眼看著布碌崙的華人 社區急劇膨脹，而華人面對的貧困、教育和垃圾等各類問題也日漸突出，正是自己長期社區服務的經歷讓她親眼目睹了各種問題，也使她萌生了參選市議員，幫助社區的念頭，「市議會可以解決許多具體的民生問題。」

此前她走訪不少選民家庭，陳偉儀發現，大多數居民都向她提到公共安全問題，但有時又無法清晰地說出問題所在，就是感覺不安全。陳偉儀認為，消除居民的恐懼感，讓他們感到安全至關重要，尤其在長達三年的新冠疫情之後，如何讓居民放鬆安心地生活是一項迫不及待的任務。

此外，陳偉儀對州長霍楚在新財年預算中增加法官設保裁量權表示贊同，但同時認為做得還不夠，不能讓那些慣犯繼續在街頭遊蕩。至於遊民尼利在地鐵被勒死一案，陳偉儀認為紐約市的精神健康服務仍非常令人失望，希望早日有明顯改觀。

陳偉儀說，華裔小商家普遍有兩個問題，一怕英語，二怕用電腦，這使他們與許多政府的援助失之交臂。陳偉儀說，如果當選，會動用各種資源和關係，甚至設立專門的團體，幫助小商家申請各種政府補助，並協助他們拿到各類政府合同。

從一個普通的香港移民到現在參選紐約市議員，陳偉儀說，她很自豪自己是華人。華人能吃苦，有堅毅的志氣，這是華人成功的秘訣。