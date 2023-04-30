我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

王嘉爾金山開唱 粉絲場外等8小時 多人「夜排」為見他一面

市議員第43選區 莊文怡拜訪三江公所 有如回娘家

記者張晨／紐約報導
莊文怡拜訪三江公所，獲熱情招待。(記者張晨／攝影)
莊文怡拜訪三江公所，獲熱情招待。(記者張晨／攝影)

布碌崙(布魯克林)第43選區市議員參選者莊文怡(Susan Zhuang)近日拜訪曼哈頓華埠三江公所，出生江蘇，後又到上海讀書的她，受到了公所鄉親的熱情招待，主席包容剛也說，她此番造訪有如「回娘家」，莊文怡大學同窗好友的母親也到場支持。

(影音來源：記者張晨)

首次參選的莊文怡在布碌崙州眾議員寇頓(William Colton)辦公室工作多年，最初以留學生身分到美國讀書，從志願者逐步成為其幕僚長，有金融、教育與健保等多方面經驗。她參選的第43選區，範圍涵蓋布碌崙8大道、戴克高地和班森賀，有54%的亞裔選民，被認為是「專為亞裔畫出的選區」。

莊文怡表示，以自己的背景在美國參政者是少數，但就是這樣才能代表大多數人的利益；「我不是一個人參選，而是我們大家都是這之中的一份子。」

她說，自己和社區民眾一樣，都有勤奮工作和努力培養下一代的經歷，因此她特別強調支持警察，將安全帶回社區；教育則是另一個關注的焦點，她支持擴大資優班和特殊高中；她也說，會積極推動紐約市的「可負擔性」，不管是小有所養，還是老有所依。

三江公所主席包榮剛表示，多年來莊文怡和寇頓努力幫助華人社區，在華人遇到困難和不公時從來都會站出來發聲，她此番到訪和「回娘家」無異，呼籲公所會員支持。

布碌崙 亞裔 教育

上一則

皇后區一酒莊遭噴塗仇亞言論 市警仇恨犯罪小組介入

下一則

又見仇亞犯罪 女遭吐口水、酒莊被噴漆

延伸閱讀

優越健保VillageCareMAX 關懷社區　提供聯邦保健綜合優選計劃 福利豐厚

優越健保VillageCareMAX 關懷社區　提供聯邦保健綜合優選計劃 福利豐厚
布碌崙南區華社搶車頻傳…女坐副駕 險連車帶人被劫走

布碌崙南區華社搶車頻傳…女坐副駕 險連車帶人被劫走
第43選區 伍溢文參選市議員 陳倩雯到場支持

第43選區 伍溢文參選市議員 陳倩雯到場支持
瑪麗奧聘華裔社區聯絡人 通曉多語言

瑪麗奧聘華裔社區聯絡人 通曉多語言
涉偽造連署簽名 47選區市議員共和黨參選人拉古薩退選

涉偽造連署簽名 47選區市議員共和黨參選人拉古薩退選

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
(影片截圖)

停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆

2023-04-24 21:57
江女士碰到惡房客，屋內一片狼藉。(記者高雲兒／攝影)

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

2023-04-26 06:49
高女士在交涉過程反被男子威脅，見到高女士錄像後，也開始拍攝高女士。(受訪者提供)

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

2023-04-29 07:45
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款

2023-04-29 02:30
市議員紀思庭建議試點「浮動比例罰款」制度。(取自DOT推特)

紐約市違規停車 擬採「日薪罰款」富人恐罰更重

2023-04-28 07:44

超人氣

更多 >
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」
求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺
半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人
德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童

德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童