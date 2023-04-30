市議員第43選區 莊文怡拜訪三江公所 有如回娘家

莊文怡拜訪三江公所，獲熱情招待。(記者張晨／攝影)

布碌崙 (布魯克林)第43選區市議員參選者莊文怡(Susan Zhuang)近日拜訪曼哈頓華埠三江公所，出生江蘇，後又到上海讀書的她，受到了公所鄉親的熱情招待，主席包容剛也說，她此番造訪有如「回娘家」，莊文怡大學同窗好友的母親也到場支持。

(影音來源：記者張晨)

首次參選的莊文怡在布碌崙州眾議員寇頓(William Colton)辦公室工作多年，最初以留學生身分到美國讀書，從志願者逐步成為其幕僚長，有金融、教育 與健保等多方面經驗。她參選的第43選區，範圍涵蓋布碌崙8大道、戴克高地和班森賀，有54%的亞裔 選民，被認為是「專為亞裔畫出的選區」。

莊文怡表示，以自己的背景在美國參政者是少數，但就是這樣才能代表大多數人的利益；「我不是一個人參選，而是我們大家都是這之中的一份子。」

她說，自己和社區民眾一樣，都有勤奮工作和努力培養下一代的經歷，因此她特別強調支持警察，將安全帶回社區；教育則是另一個關注的焦點，她支持擴大資優班和特殊高中；她也說，會積極推動紐約市的「可負擔性」，不管是小有所養，還是老有所依。

三江公所主席包榮剛表示，多年來莊文怡和寇頓努力幫助華人社區，在華人遇到困難和不公時從來都會站出來發聲，她此番到訪和「回娘家」無異，呼籲公所會員支持。