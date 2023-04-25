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第43選區 莊文怡參選市議員 紐約海南會所力挺

記者胡聲橋／紐約報導
第43選區市議員民主黨參選人莊文怡拜訪紐約海南會所尋求支持。(記者胡聲橋 / 攝影)
第43選區市議員民主黨參選人莊文怡拜訪紐約海南會所尋求支持。(記者胡聲橋 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)第43選區市議員民主黨參選人莊文怡(Susan Zhuang)近日拜訪紐約海南會所，得到眾多海南僑領和鄉親的大力支持；莊文怡表示，將支持警察執法，推動擴大資優班和特殊高中，建造更多可負擔住房。

莊文怡介紹，自己早年從中國只身來美讀書深造，隨後進入州眾議員寇頓(William Colton)辦公室做義工，並成為寇頓幕僚長多年服務社區的經歷。她說，自己和社區民眾一樣，都有勤奮工作和努力培養下一代的經歷，所以她特別強調支持警察，將安全帶回社區，讓民眾感到安全。

教育是她另一個關注的焦點。莊文怡表示，如當選，會推動擴大資優班和特殊高中。另外，看到紐約居民的居住空間狹小，她表示如當選會大力推動建造可負擔住房。

紐約海南同鄉會會長吳詩釗表示，多年來莊文怡和州眾議員寇頓一起努力幫助華人社區，在華人遇到困難和不公時從來都會站出來發聲，他呼籲眾鄉親務必投他一票；美國海南總商會會長謝自力表示，莊文怡服務社區並熟悉政府運作，知道怎麼幫助華社；紐約海南會所主席陳在福說，莊文怡對社區和華人相當了解，相信她當選後將能更好地代表華人，希望社區在6月27日的初選中為莊文怡投票。

華人 警察 眾議員

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