我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

江伊敏參選民事法官 華商會讚華人榜樣

記者高雲兒／紐約報導
江伊敏表達想為亞裔謀公平的心願，杜彼得讚其公共服務精神。(記者高雲兒／攝影)
江伊敏表達想為亞裔謀公平的心願，杜彼得讚其公共服務精神。(記者高雲兒／攝影)

參選皇后區第六行政區(the 6th Municipal District)民事法官的華裔江伊敏(Evelyn Gong)，21日拜訪法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)，表明自己為亞裔謀公平的參選初衷。華商會首席顧問杜彼得表示，競爭公共服務職位的江伊敏，會為無數華人樹立榜樣。

江伊敏介紹了自己的多重背景，父親家庭中，有多代在美國軍隊服務，母親家庭則在數十年前從香港移民到美國，兩種背景讓她更能從不同角度，了解華裔處境，也因為父母都曾在美國主流社會遇到歧視，想為亞裔謀取公平。

江伊敏拜訪法拉盛華商會。(記者高雲兒／攝影)
江伊敏拜訪法拉盛華商會。(記者高雲兒／攝影)

華商會多位理事則支持江伊敏的參選，同為律師的該會理事吳淩表示，在法律界工作多年，遇到的華裔均「專業請敬業」，在紐約市族群愈來愈多元化的當下，司法系統人員也應該反映族群的多元。

理事申富鑫則說，華裔法官的出現，是華裔凸顯自己價值的一種方式。理事劉豫被江伊敏的故事感動，希望自己的兒子以她為榜樣。

首席顧問杜彼得說，江伊敏若當選，將能為其他華人樹立榜樣，「在這個角色上，你不可以說是要特別照顧華人，但只做好自己的份內事，就是給華人長臉。」

他也讚賞江伊敏有為公共服務的精神，表示年輕人普遍追名逐利，當法官顯然不是「財路之一」，鼓勵華人積極投票。

江伊敏參選的皇后區第六行政區民事法官，選區包括法拉盛、大學點、灣台(Bay Terrace)、新鮮草原、秋園丘(Kew Gardens Hills)等地，若成功當選，她將成為該區首個亞裔，也是首個有色人種女性的民事法官。

華人 華裔 亞裔

上一則

山歌好比春江水晚會 宣揚壯族文化

下一則

105歲耆老到訪 人瑞中心送暖

延伸閱讀

法拉盛汽車竊案頻傳 車前防撞感應器最常被盜

法拉盛汽車竊案頻傳 車前防撞感應器最常被盜
陳偉儀：掌握資源分配 幫助需要族群

陳偉儀：掌握資源分配 幫助需要族群
免費成人、青少年心理健康培訓班 自救救人

免費成人、青少年心理健康培訓班 自救救人
嚴打無證攤販 擬設合法地點

嚴打無證攤販 擬設合法地點
法拉盛入室盜竊 亞裔遭劫1200元

法拉盛入室盜竊 亞裔遭劫1200元

熱門新聞

位於曼哈頓華埠的「紐約美國長樂公會」因疑為中國海外警察局，去年秋天被FBI搜查。(記者顏嘉瑩╱攝影)

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

2023-04-17 15:03
紐約曼哈頓金融區一座四層樓的停車場18日下午發生坍塌，造成一死五傷，車輛擠壓成一團，場面驚悚。（美聯社）

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

2023-04-18 23:01
皇后區夜市開跑，首日人潮洶湧。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

2023-04-16 06:50
位於皇后區貝賽的「安可酒店」被徵用為遊民所。(取自帕拉迪諾推特)

紐約皇后區貝賽突設庇護客安置所 華人居民氣壞

2023-04-17 12:48
汽車觸媒轉化器失竊案於疫情間在全美攀升，紐約州的失竊率為全美第一。(美聯社)

紐約州觸媒轉化器竊案 3年飆9386.36% 全美第一

2023-04-16 07:51
歐秋彬患上肝癌晚期，時日無多。(歐美弟提供)

紐約華男癌末…親友求助亞總會 盼見最後一面

2023-04-19 02:30

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母