江伊敏參選民事法官 華商會讚華人榜樣

江伊敏表達想為亞裔謀公平的心願，杜彼得讚其公共服務精神。(記者高雲兒／攝影)

參選皇后區第六行政區(the 6th Municipal District)民事法官的華裔 江伊敏(Evelyn Gong)，21日拜訪法拉盛華人 (工商)促進會(FCBA)，表明自己為亞裔 謀公平的參選初衷。華商會首席顧問杜彼得表示，競爭公共服務職位的江伊敏，會為無數華人樹立榜樣。

江伊敏介紹了自己的多重背景，父親家庭中，有多代在美國軍隊服務，母親家庭則在數十年前從香港移民到美國，兩種背景讓她更能從不同角度，了解華裔處境，也因為父母都曾在美國主流社會遇到歧視，想為亞裔謀取公平。

江伊敏拜訪法拉盛華商會。(記者高雲兒／攝影)

華商會多位理事則支持江伊敏的參選，同為律師的該會理事吳淩表示，在法律界工作多年，遇到的華裔均「專業請敬業」，在紐約市族群愈來愈多元化的當下，司法系統人員也應該反映族群的多元。

理事申富鑫則說，華裔法官的出現，是華裔凸顯自己價值的一種方式。理事劉豫被江伊敏的故事感動，希望自己的兒子以她為榜樣。

首席顧問杜彼得說，江伊敏若當選，將能為其他華人樹立榜樣，「在這個角色上，你不可以說是要特別照顧華人，但只做好自己的份內事，就是給華人長臉。」

他也讚賞江伊敏有為公共服務的精神，表示年輕人普遍追名逐利，當法官顯然不是「財路之一」，鼓勵華人積極投票。

江伊敏參選的皇后區第六行政區民事法官，選區包括法拉盛、大學點、灣台(Bay Terrace)、新鮮草原、秋園丘(Kew Gardens Hills)等地，若成功當選，她將成為該區首個亞裔，也是首個有色人種女性的民事法官。