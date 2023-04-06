紐約客談／華人川粉為何總被批激進

前總統川普 因「封口費」起訴案過堂，曼哈頓下城刑事法院外再次聚集了支持及抗議兩隊人馬，而支持者中亞裔面孔最為吸睛，他們舉大旗、喊口號、豎中指，讓人再次聯想到了「川粉」這一群體。

儘管有些人對「川粉」一詞很反感，但這一群體作為一種客觀存在的現象，雖帶貶義，但卻沒有道德貶低的意思，有的川粉很執著，甚至有點可愛；但為何這一詞前加上「華人 」就會變得「既激進又愚蠢」？

他們其中一些人具有高知識背景，其中一個原因可能源自中國近代歷史的反叛心理，在經歷了比較劇烈的社會革命悲劇後，使得一些華人，也包括很多來自中國的知識分子，有了一種逆反的心理。

再加上中華文化對一些觀念的固有定義，諸如性別平等，同性婚姻等，讓華裔難以接受；共和黨以保護傳統家庭價值反對這些進步，獲得了共鳴。

5日，長期在互聯網上揭露對學術造假和學術腐敗的方舟子，在推特上未註明出處，使用「世界日報」圖片，並寫道「華人川粉占多數」、「丟人現眼」等；他稱這些華人都是種族主義 者，自認為是「模範少數族裔」，可以跟著白人吃香喝辣，而瞧不起他人。

方舟子還在博客上批評華人川粉：「對保護弱勢群體極為反感，他們去支持川普很重要的一個原因，就是因為川普也是種族主義者，讓他們找到了知音。」

眾所周知，真理難尋，人更何況是基於在政治之上；人類作為不理性的動物，經常以為意志堅定的左右搖擺，但不管哪一方，拋開劑量談毒性都是耍流氓，失去了正常的判斷標準，將天秤壓到最低，哪一方都是錯誤。