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長島新選區亞裔占過半 劉巧怡參選議員

記者鄭怡嫣／紐約報導
劉巧怡(左二)參選，圖為她與丈夫及子女。(劉巧怡提供)
劉巧怡(左二)參選，圖為她與丈夫及子女。(劉巧怡提供)

繼顏偉華宣布參選長島納蘇郡(Nassau County)郡議員(County Legislator)，民主黨籍的劉巧怡(Christine Liu)近日也宣布參選該郡主要市鎮之一的北罕普斯狄鎮(North Hempstead)議員。選區重畫後，其所在選區居民亞裔占逾半。她強調將致力促進商業繁榮、長者資源並繼續打擊仇恨犯罪及歧視。

近年長島兩郡亞裔及華裔持續遷入，根據2020年全國人口普查，北罕普斯狄鎮亞裔人口增至25%，去年選區重畫，劉巧怡參選的該鎮第四選區，亞裔人口超過50%，包含新海德公園(New Hyde Park)、曼哈塞丘(Manhasset Hills)、赫里克(Herricks)等地。

劉巧怡22日接受本報採訪時表示，在新海德公園居住21年，從參與家長教師協會(PTA)、加入納蘇郡亞裔諮詢委員會(Nassau County Asian American Advisory Council)，並於長島的州眾議員辦公室任職，處理選民事務，此次參選盼提升商業繁榮，目前正在與連鎖超市Trader Joe's溝通，望能促成入駐新海德公園。也希望為老人提供更多可負擔房屋與資源，並打擊仇恨犯罪及歧視。她說近幾年華人參政議政意識提高，多個主要市鎮幾乎都已成立華人協會。據她了解此次參選黨內並無初選。

劉巧怡在台灣出生，一歲移民美國，在皇后區長大並先後就讀布碌崙(布魯克林)科技高中(Brooklyn Technical HS)、紐約大學、以及維吉尼亞法學院。 她是納蘇郡亞裔諮詢委員會副主席、赫里克華人協會(Herricks Chinese Association)創辦人及主席，亞裔仇恨頻發期間，曾多次舉辦相關集會及自衛防身課程。她曾是國土安全部的助理首席法律顧問，目前為州眾議員斯立提(Gina Sillitti)辦公室社區聯絡員。

亞裔 長島 華人

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