砸4500萬 民主黨盼紐約奪回眾院多數

民主黨企圖藉紐約奪回眾院多數，圖為紐約州的共和黨籍國會眾議員桑托斯。(路透)

眾議院多數派政治行動委員會(House Majority PAC)近日宣布，將撥款4500萬助紐約州民主黨 翻轉共和黨 在去年贏得的四個席位，並再爭奪兩席，打破共和黨目前在眾議院的五票優勢。

為重新奪回眾議院，民主黨提前拉響選戰，並把焦點放在紐約州。眾議院多數派政治行動委員會主席史密斯(Mike Smith)表示，「想要獲得多數席位，就要拿下紐約州。這點不僅民主黨明白，共和黨也明白。」

2022年期中選舉，紐約州選情失利，民主黨失去眾議院多數；總統拜登 在2020年贏得的全美18個地區中，目前被共和黨代表的，紐約州就占六個。

委員會作為和民主黨結盟的主要團體，此次計畫投入創紀錄的4500萬元，確保民主黨不會在2024大選年面臨危險。「目前仍在籌備資金，但計畫啟動比往年早，希望重塑選民的印象。」史密斯說。

此次試圖「翻藍」的六席，難度最小的是勞樂(Mike Lawler)拿下的威徹斯特郡(Westchester County)和洛克蘭郡洛克蘭(Rockland County)，去年他以不到一個百分點的微弱優勢取勝；而在2020年總統選舉年，該地區註冊的民主黨籍人數是共和黨三倍，拜登以十個百分點的優勢勝出。

德埃斯波西托(Anthony D'Esposito)的長島南部選區，拜登在2020年以14個百分點獲勝，但該區居民普遍為共和黨，且非洲裔選民投票率低迷。

共和黨籍國會眾議員拉洛塔(Nick LaLota)拿下的長島東端，長達十年來都是共和黨友好選區，只不過在2020年給了拜登更多的支持，使他以微弱優勢勝出。

備受爭議的長島及東北皇后區國會議員第三選區共和黨議員桑托斯(George Santos)，目前還未明確表態是否尋求連任，但他所在的地區，2020年拜登以八個百分點勝出，也成為目標。

此外，威廉姆斯(Brandon Williams)拿下的紐約上州雪城(Syracuse)，莫利納羅(Marc Molinaro)贏得的哈德遜河谷(Hudson Valley)也在此次計畫中。