鄭永佳首個提案：春節列紐約州法定假日

鄭永佳3日表示推出上任後首個提案，要求將春節列為紐約州法定公共假期。(取自鄭永佳推特)

布碌崙(布魯克林)日落公園第49選區州眾議員 鄭永佳(Lester Chang)3日宣布，將提出上任後的首條提案，要求將農曆春節列為紐約州 法定的公共假期；基於每年大年初一落在不同日期，該提案也要求州府提供滾動制(rolling basis)日期，確保在每年日曆中，都有一天被列為農曆新年的公共假期。

鄭永佳3日宣布提案，要求將農曆新年定為公共假期，並表示該提案與作為華裔移民後代的他，有很深的連結；「農曆新年對亞裔 群體的意義重大，我很高興該提案是我上任以來，第一個提出的提案」，鄭永佳說，將這天併入公共假期，是一種紀念華裔、韓裔、以及其他東亞裔社區傳統文化的方式。

他還表示，亞裔在紐約市的人口增長速度與其他族裔相比最快，若提案得以通過立法，將代表對廣大亞裔群體的尊重和重視。

鄭永佳補充，將盡快爭取提案通過並落實，期許未來民眾可以在農曆春節，與親朋好友共度這個重要的日子。

州參、眾議會在今年1月的農曆年前，先後通過決議案，承認農曆新年的文化意義，並對亞裔為紐約州和美國的貢獻表達敬意；國會眾議員孟昭文則表示，將向眾議院再次提案，要求聯邦認定農曆新年為法定假日。