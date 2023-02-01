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布碌崙前州參議員沙維娜 加入亞當斯團隊

記者顏潔恩／紐約報導
州參議員沙維娜放棄競選連任，加入市長團隊。(取自州參議員網站)
州參議員沙維娜放棄競選連任，加入市長團隊。(取自州參議員網站)

曾任布碌崙州參議員第23選區的沙維娜(Diane Savino)，將擔任亞當斯團隊的高級顧問，與首席顧問瑪婷(Ingrid Lewis-Martin)、立法團隊合作。

據悉，在位18年的沙維娜宣布不會再競選，去年6月她曾在島上活動透露，有意為亞當斯市府效力，但當時未具體說明將扮演的角色；在亞當斯擔任市長一年後，終於加入其團隊，職責包括至州府奧伯尼(Albany)、華府等地出席重要會議，幫助推進亞當斯的政策。

沙維娜向來是亞當斯的支持者，在市長選舉時，她與支持華人參選人楊安澤(Andrew Yang)的前州眾議員庫西克(Michael Cusick)決裂；除了她，近期也有一名加入亞當斯團隊的前議員，史島前區長James Oddo，日前宣布擔任副市長喬西(Meera Joshi)辦公室幕僚長。

經選區重畫後，州參議員第23選區包含更多民主黨選民的布碌崙高地(Brooklyn Heights)、登波(Dumbo)、以及日落公園社區，去年迎來許多民主黨人角逐，最終由卡賽拉(Jessica Scarcella-Spanton)為民主黨出征，不僅獲得沙維娜背書支持，也曾在其辦公室擔任五年的幕僚長，擊敗共和黨候選人狄龍(Joseph Tirone)。

亞當斯 民主黨 布碌崙

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