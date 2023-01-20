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首席法官提名受阻 華社：意識形態誤司法

記者和釗宇／紐約報導
拉薩爾日前出席州參議會司法委員會聽證。(美聯社)
拉薩爾日前出席州參議會司法委員會聽證。(美聯社)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)提名的溫和派州上訴法院首席法官人選拉薩爾(Hector LaSalle)日前遭州參議會司法委員會否決，華裔社區人士表示，目前民主黨搞意識鬥爭已經進入瘋狂狀態，希望州參議會召開全體會議通過對拉薩爾的提名。

在拉薩爾提名公聽表決之前，司法委員會將人數從15人增至19人；資深共和黨員，同時也是華人選民協會理事長的葉漢中表示，民主黨的做法瘋狂，違背三權分立的精神；「這已經不是個別問題，而是意識形態鬥爭，進步派要給所謂溫和派一個下馬威。」

葉漢中表示，三權分立能夠正常運轉需要一些前提假設，「大家要彼此尊重對方的界限，但現在完全是『一朝權在手，便把令來行』；州長競選時擺出和進步派站在一起的態度，造成一種氣氛，以後的事都要對進步派讓步，這是很糟糕的，因為進步派已經在做一些違背常識的事，意識形態掛帥；例如保釋改革，還要一意孤行，他們以為是為人民服務，其實是害國殃民。」

他說，霍楚若發起訴訟，成功的可能性尚不可知，「理論上州參議會的委員會不能決定首席法官，而是需要全會投票決定；假如法官判決州府勝訴，那就說明有法可依，應該全會投票。」

州眾議會第65選區民主黨領袖于金山則對司法委員會否決拉蕯爾提名表示失望遺憾，希望州參議會召開全員會，推翻司法委員會的決定；他說，「司法委員會為少數民主黨偏激派所掌控，在聽取拉薩爾的證詞前即執意杯葛該提名，違反大多數民主黨成員及紐約州人民的期望，更是干預司法獨立的惡例。」

于金山說，紐約州法院系統少數族裔法官比率太低，州長提名西語系拉薩爾法官為首席法官，為一創造歷史的任命，鼓勵更多的少數族裔法律界人士進入司法系統，「但卻受到偏激派的阻撓，令少數族裔社區十分遺憾。」

提名 民主黨 紐約州

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