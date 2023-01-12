政策獨厚非裔？ 雷諾索食言惹怒華人

雷諾索日前發表上任一周年演講被華人批評。(取自雷諾索推特)

布碌崙 (布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)發表咨文，強調對婦女保健、公共衛生的努力，解決醫療不平等；該區華人 居民指，聲稱要關注所有族裔的雷諾索並未做到，絕大部分政策都為非洲裔民眾出發，希望也關注其他族裔的利益。

在2023年，他承諾繼續推動「孕婦健康特別工作組」等目標，另項新計畫是幫助在布朗斯維爾(Brownsville)的非裔擁有企業，同時協助非營利機構獲得永久性空間；此外，將在全區建造更多平價房，「分享愛，並非只是狹隘地關注某一社區群體。」

對於雷諾索的咨文，不少華人居民指所有的建設都為非洲裔居民考量，根本沒有關注到其他族裔；「好像布碌崙只有非洲裔，當其他人是透明的」，居住在日落公園 的陳先生表示，若新的一年始終如此，「那要他當區長幹嘛？」

華裔社區人士也說，每當華社有慶祝活動，就會看見區長蹤影，但當華社真正面臨問題時，又不見提出解決方案，例如8大道街區髒臭、無證移民擺攤、商家占道等；當初競選時說得很好聽，但一年過去了，當地問題還是存在，「自己說不要思想狹隘，結果政策上也沒有多廣泛。」