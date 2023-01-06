鄭永佳將組團隊 首重社區安全

鄭永佳正式履職州眾議員，啟動工作。(讀者提供)

正式就任第49選區州眾議員的鄭永佳5日表示，議員工作已經啟動，他在州議會大廈有臨時辦公室，將組建工作團隊，尋找選區辦公室。他也希望民主黨 不再糾纏於他的住址問題，讓他能安心工作。

鄭永佳在接受記者採訪時說，雖已正式就職，但心情沒有完全放鬆，因為民主黨未放棄對他發難。如果民主黨撤銷他的職務，他會到法庭為自己伸張正義，覺得在法庭比在議會審理更有優勢，希望民主黨能早日告訴他，到底想要怎麼做。

鄭永佳在議事大廳有了席位，拿到州議會大廈內臨時辦公室的鑰匙和工作用電子郵箱，已正式開始工作。4日，鄭永佳投下就任州眾議員後的第一票，支持共和黨巴克萊(Will Barclay)擔任州眾議會議長。按照工作安排，鄭永佳將任職州眾議會的五個委員會，分別為老齡化、銀行業、教育、住房會和社會服務委員會。

鄭永佳表示，回到布碌崙(布魯克林)後，將著手組建自己的工作團隊，尋找辦公室。之前因處理住址爭議，這方面的工作已經落後，將加快步伐。

在紐約州市所有華裔 議員中，鄭永佳是唯一共和黨議員，他說有些華裔選民也許會不習慣，但這確實反映華裔選民的觀念正在轉變。他將不辱使命，會用今後兩年來證明自己。他非常需要民主黨成為朋友，只有這樣才能實現自己的目標。

公共安全將是鄭永佳工作的優先事項。他說，面對民主黨議員占多數的局面，他的策略將是大聲提出主張，讓大家聽到他的意見。他將主動與市長討論治安問題，因為「他需要我的幫助」。他會首先從警察 部門入手，通過修改規則，助警察打擊犯罪。

教育問題排在第二位。他支持設立更多的資優班和特殊學校，學校入學要看成績，絕不能靠抽籤決定。他希望在自己的選區內能增設一所特許學校(Charter School)，也將支持選區內猶太裔宗教學校(Yeshiva)，讓他們有充分的管理權。