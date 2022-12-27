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共和黨眾議員桑托斯認了造假履歷：人人會誇大 不影響我就任

記者許君達╱紐約報導
桑托斯。(取自其競選網站)
桑托斯。(取自其競選網站)

長島及東北皇后區國會第三選區共和黨籍當選人桑托斯(George Santos)被爆履歷造假，他26日接受「紐約郵報」採訪時，承認了大部分針對自己的指控。「我的過錯是美化了我的履歷，我很抱歉，但我不是罪犯」，桑托斯並堅稱此事不影響宣誓就職。

桑托斯承認「從未直接為高盛和花旗集團工作過」，他所擔任副總裁的名為Link Bridge的公司，只是與這兩家金融集團有業務往來。他把這個謬誤歸結為「用詞不當」。

他還承認自己的學歷造假，「我沒有從任何高等學府畢業。」而此前，他聲稱自己畢業於紐約市大勃魯克學院(Baruch College)。

對於曾經拖欠房租的指控，他也在受訪時承認。據報導，他曾被法官判處賠付皇后區陽邊(Sunnyside)的房東1萬2000元欠款。他表示之所以欠房租，是因為當時他的家庭因其母親的癌症，深陷醫療債務。而在被問及是否支付了這筆欠款時，他說，「我們沒有付清。我完全忘記了。」此外，他也承認自己現在沒有房產，而是住在姊姊的房子。此前，他曾聲稱自己擁有13處房產。

桑托斯的個人身世也遭指控造假。他承認自己是天主教徒，與其競選網站上所聲稱的「母親是猶太人，外祖父母是納粹集中營倖存者」的描述完全不同。此外，作為一個已婚同性戀者，他也回應了公眾對於其性取向撒謊的質疑。他承認曾在2012至2017年間，與一名女性有過婚姻關係，但是「人會改變。」

皇后區 長島 納粹

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