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9提案通過冠市議會…黃敏儀亮問政成績

記者牟蘭／紐約報導
黃敏儀14日在啟揚活動中心舉辦年終總結會，向社區介紹多項重要成果。(記者牟蘭／攝影)
黃敏儀14日在啟揚活動中心舉辦年終總結會，向社區介紹多項重要成果。(記者牟蘭／攝影)

在疫後接手市議會第20選區的市議員黃敏儀，14日在法拉盛舉辦年終總結會，她指，選區迄今收到逾2700次來電與超過1000次來自市府與其他機構洽詢，她關注長者與公共教育，縮短法拉盛市中心公車專用道運行時間，致力於改善公共安全等，並將成為本屆市議會提案通過數量最多市議員之一。

黃敏儀14日在啟揚活動中心舉辦年終總結會，指她關注長者與公共教育，並致力於改善當...
黃敏儀14日在啟揚活動中心舉辦年終總結會，指她關注長者與公共教育，並致力於改善當地公共安全等。(記者牟蘭／攝影)

黃敏儀表示，上任後面對諸多挑戰，首日重開了因疫情關閉近兩年辦公室，服務民眾。去年颶風襲紐約，皇后區淪為重災區，在她的選區內，冷鴻升一家三口不幸殞命，她舉辦里民大會，討論水患解決方案；社區目前面臨最大挑戰是公共安全，她已致信市長，要求市府為市警109分局分配更多警員與資源。

黃敏儀14日在啟揚活動中心舉辦年終總結會，指她關注長者與公共教育，並致力於改善當...
黃敏儀14日在啟揚活動中心舉辦年終總結會，指她關注長者與公共教育，並致力於改善當地公共安全等。(記者牟蘭／攝影)

緬街與羅斯福大道是紐約市第三繁忙的路口，她要求縮短緬街公車專用道的時間從上午6時到晚7時，撥款13萬6000元給法拉盛商業改進區清潔中心街道，另撥款13萬4000元給市清潔局，確保全市每周六天垃圾回收經費。

黃敏儀14日在啟揚活動中心舉辦年終總結會，指她關注長者與公共教育，並致力於改善當...
黃敏儀14日在啟揚活動中心舉辦年終總結會，指她關注長者與公共教育，並致力於改善當地公共安全等。(記者牟蘭／攝影)

黃敏儀指，她為老人中心與年長者項目提供逾20萬元的資金；法拉盛24小學成為20選區內首個有資優班的學校，為法拉盛高中撥款打造新運動場、為177公校建立新餐廳，改善20小學禮堂等。

本次年終總結活動中韓國舞者帶來獨舞。(記者牟蘭／攝影)
本次年終總結活動中韓國舞者帶來獨舞。(記者牟蘭／攝影)

市府今年通過她的提案，包括要求311快速識別求助者的語言，並報告翻譯服務所需時間、成立公共服務隊，招募大學生在市府實習以及提出支持春節定為聯邦法定假期法案的決議等。

黃敏儀說，作為英文有限的亞裔父母的女兒，她的成長經歷決定她擔任市議員的優先事項，今年她在已通過的五項法案中，側重改善紐約市語言便捷，至年底，將有九項提案過關，成為本屆提案通過數量最多市議員之一。

本次年終總結活動在紐約幼獅青少年管弦樂團兩位老師與學生的演奏中拉開帷幕。(記者牟...
本次年終總結活動在紐約幼獅青少年管弦樂團兩位老師與學生的演奏中拉開帷幕。(記者牟蘭／攝影)

活動包含紐約幼獅青少年管弦樂團老師與學生的演奏、韓國舞蹈，紐約梅庵琴苑古箏演奏，近百名社區人士與會。

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