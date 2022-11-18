劉醇逸撥款25萬 為貝賽建綠化隔音帶

為解決貝賽鄰近清景快速路居民長期受到噪音等污染困擾，劉醇逸爭取25萬元在部分路段建立植樹綠化帶；17日開鏟動工。(記者鄭怡嫣／攝影)

比鄰清景快速路(Clearview Expressway)的皇后區 貝賽(Bayside)部分街區居民，長年受到高速公路噪音、空氣及視覺污染困擾，在當地居民反應下，州參議員劉醇逸撥款25萬元，在部分路段建立植樹綠化帶，改善居民的生活品質。

17日下午該項目開工，劉醇逸、州眾議員 布朗斯丁(Edward C.Braunstein)、州交通廳以及貝賽當地居民在清景快速路旁共同舉辦植樹動土儀式，350棵常青樹，將植在貝賽18大道 及26大道之間、清景快速路北行沿路路段，為貝賽共管屋(Bayside Towne House Condo)及周邊住戶帶來綠色植樹屏障及全年植被，減少高速公路為住房帶來的負面影響及污染。

劉醇逸表示，植樹綠化帶不僅使社區從高速公路的交通噪音之中隔離，還沒有傳統屏障牆的不美觀，有助於美化與保護環境，感謝州交通廳、貝賽社區居民與辦公室合作，跳出固有思維，為這些積弊已久的生活質量問題找到創造性的解決方案。