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孟昭文、劉醇逸無懸念勝選 紐約州眾議員40選區歷史重演

孟昭文、劉醇逸無懸念勝選 紐約州眾議員40選區歷史重演

記者牟蘭／紐約即時報導
孟昭文(左三)鼓勵亞裔選民積極投票。(記者牟蘭／攝影)
孟昭文(左三)鼓勵亞裔選民積極投票。(記者牟蘭／攝影)

根據市選舉局開逾95%的選票，華裔國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸在8日的普選中均擊敗各自的共和黨對手，成功連任，韓裔州眾議員金兌錫領先對手逾500票，皇后區民事法庭法官候選人林凱倫以第一得票率優勢，當選皇后區首位亞裔民事女法官。

紐約州第六選區國會眾議員孟昭文此次的對手是共和黨候選人施米契(Thomas Zmich，前譯茲米奇)，施米契是川普的支持者、「讓美國再次偉大皇后區」(MAGA Queens)的創始人，他已是二度挑戰孟昭文；根據開出逾97%選票，孟昭文獲61%的選票，篤定當選。

孟昭文感謝選民的支持，讓她代表選區繼續在國會發聲，她榮幸在任期內通過反仇恨犯罪與增加網路服務等法案，並為選取帶來大量聯邦經費，她承諾日後嚴打犯罪、振興經濟、改善洪澇問題並升級公共交通，「我愛這個生我、養我的皇后區，我會繼續為改善民眾生活質量而戰」。

州眾議會第16選區的參議員劉醇逸的對手是共和黨候選人克魯茲(Ruben Cruz II)，根據開出99%選票，劉醇逸獲得超過53%選票，遠超對手5346票；他榮幸再度代表法拉盛、貝賽與新鮮草原等他成長與工作地方，過去任期內，他幫助選區的學生在學業上取得成就，承諾繼續為民發聲。

州眾議會第40選區州眾議員金兌錫的對手是共和黨候選人廖安怡(Sharon A. Liao)，開出逾99%選票後，金兌錫獲6557票，比廖安怡高出338票；六度連任的金兌錫承諾繼續為選區爭取平價屋、長者長照服務與增加好學校等，「我們預計會有巨大的紅潮，但我們聚焦法拉盛的工薪階級，成功反擊」。

截止9日凌晨12時，已擔任州參議員23年州參議員史塔文斯(Toby Ann Stavisky)以52%得票率，比共和黨候選人福特(Stefano Forte)多7298票，宣布勝選，她譴責右翼極端與仇恨注意，承諾繼續為治安與公民權宜而戰。

此次皇后區民事法官從四位候選人中選出兩位，開出逾97%選票後，林凱倫以第一優勢鎖定勝局；她感謝選民的支持，讓她當選成為皇后區民事法院首位華裔女法官，「這次的選舉證明我們可以通過選票發聲提供亞裔的地位」。

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林凱倫(左)鼓勵亞裔選民積極投票。(林凱倫提供)
林凱倫(左)鼓勵亞裔選民積極投票。(林凱倫提供)
金兌錫(右)8日在法拉盛與選民交談。(記者牟蘭／攝影)
金兌錫(右)8日在法拉盛與選民交談。(記者牟蘭／攝影)
金兌錫(二排右三)8日在法拉盛與選民交談。(記者牟蘭／攝影)
金兌錫(二排右三)8日在法拉盛與選民交談。(記者牟蘭／攝影)

皇后區 共和黨 孟昭文

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