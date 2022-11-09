曲怡文、鄭永佳有望創造歷史 或成布碌崙首華裔議員

曲怡文(發言者)感謝競選團隊和支持者的付出和努力。(記者胡聲橋╱攝影)

普選結束，布碌崙 (布魯克林)兩選區開票結果膠著，得票領先的兩位華裔曲怡文和鄭永佳若最後如願當選，將雙雙創造歷史，成為首先在布碌崙當選議員的華裔。另一方面，皇后區州眾議員 40選區，從月前民主黨 初選到此次普選，兩位華裔先後挑戰現任韓裔議員金兌錫，開票夜以相同結果告終，在任者以些微領先宣告勝選，對手均未認輸。

布碌崙州參議員第17選區，民主黨候選人曲怡文開票一直略微落後於共和黨維樂培(Vito LaBella)，後半程才反超，截至9日凌晨0時30分，開票97.3%，曲怡文領先215票，待清點所有選票後宣布最終結果。

曲怡文感謝競選團隊和支持者的付出和努力。(記者胡聲橋╱攝影)

曲怡文當晚向競選團隊和支持者表示感謝，並希望他們耐心一些，再多等幾天，她相信最後的勝利還是屬於自己。曲怡文是台灣移民，18年前來美留學，在紐約市立大學布碌崙學院社會學畢業後，於世界日報擔任記者多年，後在州眾議員白彼得(Peter Abbate)辦公室擔任幕僚長，服務布碌崙社區逾十年。

圖為州眾議員白彼得和共和黨挑戰者鄭永佳(右)出席辯論會。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙州眾議員第49選區，共和黨鄭永佳得票一直稍稍領先。至9日凌晨0時30分，清點98.73%選票，鄭永佳領先現任州眾議員白彼得(Peter Abbate)668票，有望當選。

鄭永佳在美國海軍服役20多年，曾在阿富汗服役一年，最近剛從海軍退休。他的父母分別來自廣州和香港。他在布碌崙長大，大學畢業於紐約市立大學布碌崙學院，2016年和2018年曾參選州眾議員和州參議員。

法拉盛戰局 歷史重演

金兌錫(二排右三)8日在法拉盛與女兒們一起拉票。(記者牟蘭／攝影)

選區包含法拉盛的州眾議員40選區，根據8日晚開出99%選票，民主黨現任者金兌錫得票率51.84%，比對手廖安怡多出550票。金兌錫當晚宣布勝選，感謝選民支持，讓他第六度連任，「雖然右翼勢力加劇社區少數族裔的對抗，但我們必須為擴大自身的權益而奮鬥。」

廖安怡(右二)選後感謝支持者，並一同祈禱。(記者陳名朗╱攝影)

廖安怡選後感謝支持者。(記者鄭怡嫣╱攝影)

對於目前僅差300票的結果，廖安怡表示，不在籍投票尚未統計完畢，其中包括許多在外州打工的華人選民，將靜待最後的結果。她感謝義工及支持者，也與義工們一同向上帝禱告。她表示，競選以來敲了幾千戶門，一天走逾20條街，她沒有很多競選資金也無傲人的學歷，「最大的感觸是人們對現實不滿。」

民主黨選後持續維持優勢

紐約其他選舉，州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)順利連任。華裔社區，國會眾議員孟昭文以63%得票率連任，代表曼哈頓華埠、布碌崙8大道等地的高德曼(Dan Goldman)得票84%當選。州參議員劉醇逸、史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)均戰勝對手；包含曼哈頓華埠的第27選區，現任民主黨州參議員卡范納(Brian Kavanagh)連任。包含華埠的州眾議員65選區民主黨籍韓裔李榮恩(Grace Lee)也勝選。

代表皇后區艾姆赫斯特、木邊等地的州眾議員第30選區參選人瑞嘉(Steven Raga)，以62.95%得票率，成為紐約州史上首位菲律賓裔州議員。

史泰登島的國會議員第11選區，現任共和黨議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)以62%對38%的得票則擊敗捲土重來的民主黨羅斯(Max Rose)；包含長島納蘇郡、蘇福克郡、大頸、小頸及白石鎮等地的國會第三選區，齊默爾曼(Robert Zimmerman)以49%對51%暫時落後共和黨桑托斯(George Santos)。

布碌崙第47選區州眾議員寇頓(William Colton)以54.44%的得票率宣布勝選。州參議員第26選區，郭納德(Andrew Gounardes)以78.67%的得票率獲勝。