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亞裔屢被遺忘…孟昭文等籲民眾公投發聲

記者牟蘭／紐約報導
市族裔公正委員會拜訪法拉盛華商會宣傳公投，王耀明(前排右三起)、孟昭文、金兌錫與杜彼得等，呼籲亞裔選民參與。(記者牟蘭／攝影)
市族裔公正委員會拜訪法拉盛華商會宣傳公投，王耀明(前排右三起)、孟昭文、金兌錫與杜彼得等，呼籲亞裔選民參與。(記者牟蘭／攝影)

國會眾議員孟昭文日前在法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)舉辦的記者會上指，皇后區亞裔社區一直未得到所需的資源，疫情初期沒有獲得足夠的檢測試劑與疫苗，颶風艾坦(IDA)後，也未得到所需的協助，呼籲選民積極投票，參與公投，用選票發聲。

紐約市族裔公正委員會(NYC Racial Justice Commission)執行主任米勒(Harold Miller)與委員翟遠義，在前亞平會執行主任陳小君的陪同下，於日前拜訪法拉盛華商會，講解11月普選選票背後的公投案，孟昭文與州眾議員金兌錫到場支持。

孟昭文表示，普選選票上的公投提案與亞裔社區息息相關，指亞裔社區過去未分配公正的資源，疫情初期缺少檢測劑與疫苗，艾坦水災後，聯邦撥款大量基金援助紐約市的基礎建設，皇后區的亞裔居民也沒得到應得的協助，呼籲選民參與公投。

金兌錫指，目前需要政府的數據證實，紐約的亞裔社區被忽視；他指，社區內還有大量的亞裔居民受到貧窮與心理健康的困擾，需要更多的資源，「我們都知道亞裔社區被忽視，但需要相關的數據來證明」。

11月普選選票背後，將有多項公投案。(記者牟蘭／翻攝)
11月普選選票背後，將有多項公投案。(記者牟蘭／翻攝)

米勒表示，普選選票背後的修憲公投案，為促進紐約市種族正義和平等等相關，包括政府添加憲法序言，闡明城市的價值(A Statement of Values)以及打造公平城市的願景，呼籲市府建立族裔平等辦公室與委員會，並制定每兩年一次關於全市與特定機構的族裔平等計畫等。

法拉盛華商會的首席顧問杜彼得表示，無論亞裔民眾是否支持公投通過，都要積極參與投票，用自己選票發聲，讓政府看到亞裔社區的實力；法拉盛理事長王耀明也鼓勵選民積極投票，投票時翻頁填寫公投信息。

市議員黃敏儀的代表朱蕾也參加當天活動表示支持。

亞裔 公投 法拉盛

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