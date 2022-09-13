預填不在籍選票申請表 共和黨批霍楚耍陰招

共和黨方面12日指責霍楚競選團隊「耍陰招」，將預先填寫好的不在籍選票申請表寄給選民。(美聯社)

距離紐約州長普選還有不到兩個月，現任州長霍楚(Kathy Hochul)和共和黨 挑戰者李修頓(Lee Zeldin)的支持率日益接近；共和黨方面12日指責霍楚競選團隊「耍陰招」，將預先填寫好的不在籍選票申請表寄給選民。

紐約郵報報導，紐約州共和黨主席朗沃希(Nick Langworthy)表示，「除了申請不在籍選票的選民，其他任何人不應該填寫申請表；這種行為極不合理而且虛偽，民主黨 人是用疫情 當擋箭牌，這是欺詐陰謀。」

新冠疫情以來，不在籍選票數量大幅增加，鑑於李修頓目前的支持率僅落後霍楚6%到15%，不在籍選票可能造成重大影響；不過，根據紐約州選舉法，政黨或參選人是可以利用公開的選民註冊信息，幫助選民填寫不在籍選票申請，然後由選民簽名送回選舉委員會；但共和黨人認為民主黨濫用這一規定，因為寄給選民的宣傳材料上，在信件抬頭中模仿選舉委員會的格式，讓選民感覺材料是選舉委員會發出的。

朗沃希表示，「民主黨人寄出已經預付郵費的不在籍選票申請，而且偽裝成州選舉委員會的信件，美其名曰紐約州選民協助項目(New York State Voter Assistance Program)」。但民主黨人拒絕透露寄出多少份已填好的不在籍選票申請，表示宣傳材料僅針對已註冊的民主黨選民。

州民主黨委員會發言人馬丁(James Martin)反唇相譏，表示朗沃希和李修頓應自問「他們散播了多少有關2020年總統大選的不實信息和陰謀論，還有李修頓目前複印連署簽名的醜聞。」

隨著霍楚已經宣布結束新冠疫情緊急狀態，共和黨人敦促民主黨停止利用不在籍選票助選，「這是利用選舉法的漏洞，用新冠疫情和公共健康的名義做這種事，應該受到譴責。」