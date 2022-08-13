州國會議員初選提前投票 華埠第十選區競爭激烈

紐約州國會議員和州參議員初選提前投票13日開始。（記者張心／攝影）

紐約州國會議員和州參議員初選13日拉開帷幕，提前投票 將從今日持續至21日結束，正式投票訂於23日；包含曼哈頓華埠 的第十選區國會議員角逐今年異常激烈，共有12名民主黨 人競爭同一席位。

由於紐約州選區重劃問題導致今年發生了罕見的8月初選，13日至21日為提前投票，23日為初選日。而提前投票站和常規投票站不同，每日投票站開放時間也不同，州選舉委員會建議選民提前查閱自己的投票地點，網絡查詢可參考：https://findmypollsite.vote.nyc/；電話查詢可撥打州選舉保護熱線(866) 390-2992。

鑒於6月的紐約正副州長、州眾議員黨內初選投票率已經很低，提前投票參與選民數共計不超過9萬人，僅占全市380萬選民總數的2%，造成外界普遍認為8月的二輪初選投票率可能更低。當時位於曼哈頓華埠選區的投票站冷冷清清，提前投票首日到下午僅有數十位選民到場投票，華人更僅有十多人，其他投票站情形也差不多。

但包含華埠的國會第十選區因為民主黨參選人數眾多，且強者雲集，還是成為本次初選的關注焦點。參選人之一、前川普彈劾案聯邦檢察官高德曼(Dan Goldman)13日宣布獲得「紐約時報」(The New York Times)背書；民調領先的利華娜(Carlina Rivera)則注重收穫來自房地產行業、工會和布碌崙(布魯克林)民主黨左派成員的支持，她也很注意吸引華裔選民，先後宣布獲得前美國駐中國大使駱家輝、市議員黃敏儀和前中華公所主席于金山的背書。

同樣參選的華裔牛毓琳則主要背靠左傾勞工家庭黨(Working Families Party)的支持；在該黨派日前的民調中，利華娜和牛毓琳並列第一，頗受年輕選民支持，高德曼則緊隨其後排名第三。