白思豪退出第10選區國會議員競選 華社：好消息

紐約市國會議員第10選區參選人、前市長白思豪(左)19日宣布退選。白思豪辦公室提供

由於近期民調 不佳，紐約市國會議員第10選區參選人、前市長白思豪 (Bill de Blasio)19日宣布退選；華裔社區領袖表示，白思豪退選對華社來說是好消息，牛毓琳、利華娜等民調領先者勝算增加。

經過選區重畫後的第10選區包含曼哈頓華埠和布碌崙(布魯克林)8大道華裔社區，無現任國會議員代表，引來政壇各路人士混戰，參選人除白思豪外，還有國會眾議員 瓊斯(Mondaire Jones)、前國會眾議員霍茲曼(Liz Holtzman)、華裔州眾議員牛毓琳、市議員利華娜(Carlina Rivera)、華裔社區人士李江華等12人。

白思豪在競選之初躊躇滿志；然而，此前Data for Progress的民調顯示，白思豪的支持率僅有5%，排在所有參選人中倒數第二位；而Working Families Party 18日發布了一項內部民調，白思豪僅獲得3%的支持率。

白思豪19日在推特上發布視頻，承認第10選區的選民「正在考慮其他選擇」、「最近兩個月來，我和布碌崙、曼哈頓的選民有過很好的交流機會，讓我對這座城市感到前所未有的驕傲。」他表示，理解選民對他缺乏興趣的現實，「我希望繼續為選民服務，雖然我會離開選舉政治，但是我會找到其他不同的方式服務選民。」

對此，民主黨州眾議員第65選區男性黨代表于金山表示，白思豪退選是個好消息，尤其是對亞太裔社區而言；「白思豪擔任市長八年，一直歧視、忽視亞太裔社區，萬一當選本區國會議員，可想而知不會繼續理會亞太裔社區的需要。」

根據Data for Progress的民調，目前利華娜以17%的支持率領先，緊隨其後的是牛毓琳的14%，其後是前聯邦檢察官兼總統川普首次彈劾案的民主黨首席律師戈德曼(Daniel Goldman)，支持率為12%；而根據Working Families Party的民調，利華娜和牛毓琳並列第一，支持率均為16%，其次是戈德曼的10%，其他參選人的支持率均為個位數。

于金山說，目前第10選區群雄並起、各擁山頭，「各參選人短兵相接，誰能拿到白思豪的基本盤，應該有機會勝出。」他估計，白思豪可能拿到10%的選票，因此得票率達到25%至30%出頭的參選人就能成為贏家；包括牛毓琳在內，支持率領先的幾個參選人都有可能勝出，「他們與白思豪的政綱基本一致」。

不過，在8月23日初選日之前，選情的變數仍然很大，因為Data for Progress和Working Families Party的民調分別顯示，尚未確定支持人選的選民分別高達27%和40%。