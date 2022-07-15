紐約州長初選投票率僅12% 民代籲動員選民

市議員黃敏儀建議選舉委員會利用社區組織的力量，動員選民參加8月初選。（市議會提供）

紐約市選舉委員會(Board of Election)數據顯示，上月底進行的紐約州長和州眾議會初選的投票 率僅有12%，比之前幾次州長初選要高，但遠不及2018年州長初選；由於選區重畫違憲風波導致國會議員和州參議員初選改在8月舉行，市議員黃敏儀建議選舉委員會利用社區組織的力量，動員選民參加8月初選。

根據選舉委員會的數據，在未計入不在籍選票的情況下，6月初選的投票率只有12.3%，其中民主黨 選民的投票率為12.7%，共和黨則只有10%；相比之下，2014年民主黨州長初選的投票率只有9.75%，當時前州長葛謨 (Andrew Cuomo)對陣進步派的迪巧(Zephyr Teachout)；再往前的2010年州長初選，葛謨在民主黨內沒有對手，而共和黨方面的投票率也低於10%。

雖然今年初選的投票率比2014年和2010年較高，但遠不及2018年；Gothamist報導，選舉專家表示，當時前總統川普的所作所為極大動員了民主黨人出來投票，共有超過90萬紐約市民在葛謨與進步派辛西亞尼克森(Cynthia Nixon)的初選角逐中投票，投票率接近27%。

公共政策研究機構「公民聯盟」(Citizens Union)總監溫博格(Ben Weinberg)表示，投票率低的原因很多，包括選舉周期、選民對政治冷漠、對選舉感到迷惑以及不認為投票能改變現狀，都是選民不出來投票的原因。

市選舉委員會執行副總監伊戈尼茲奧(Vincent Ignizio)表示，選舉委員會將繼續推動在各類媒體上投放各種語言的廣告，並依賴民選官員、參選人和競選團體傳達競選信息，促進選民積極投票。

市議會政府運作委員會主席黃敏儀則表示，選舉委員會可以根據6月初選的數據，在投票率較低的社區依靠社區組織宣傳，促進8月初選投票率的增加；「人們總是相信社區組織，而且社區組織可以說社區聽得懂的語言；所以我認為選舉委員會和社區組織合作、傳遞信息以提高投票率很重要。」