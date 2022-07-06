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瑞嘉初選獲勝 料成為紐約首位菲裔州議員

記者鄭怡嫣／紐約報導
左起：孟昭文、瑞嘉、陳熠。(取自孟昭文推特)
左起：孟昭文、瑞嘉、陳熠。(取自孟昭文推特)

代表皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)、木邊(Woodside)等地的州眾議員第30選區參選人瑞嘉(Steven Raga)以70%的得票率，完勝對手康鐸(Ramón Cando)，宣布初選獲勝，有望成為紐約州歷史上首位菲律賓裔的州議員。

根據最新計票結果，在已開的93%投票中，瑞嘉以70.78%的得票率以及2561的票數，大幅度領先對手康鐸，日前宣布初選獲勝，將在普選日面臨共和黨籍對手拉里(Sean Lally)，而根據報導，他「幾乎百分百能在普選中獲勝」，成為紐約州首位菲律賓裔的州議員。

瑞嘉表示，為有望成為首個當選州議員的菲律賓裔感到驕傲，這是打破玻璃天花板的第一步，感謝所有志工和支持者；

得知瑞嘉勝選後，為他背書且多次參加其造勢活動的國會眾議員孟昭文，也在第一時間發了兩人的合照，並表示「我們做到了，在紐約州協助選出了第一位菲律賓裔的州議員」。

有眾多亞裔人口的皇后區艾姆赫斯特、木邊、麥斯佩斯(Maspeth)一帶，此前並未被畫分為一個亞裔作為多數的選區，此次選區重畫後，新的紐約州眾議員第30選區，將上述地區首次畫為同一區塊，選區的亞裔人口也由之前的26.7%，上升到49.5%，給了亞裔參選人更多競選的勝算。

慶祝派對上，瑞嘉和孟昭文也感謝此前曾參選皇后區艾姆赫斯特第25選區市議員的陳熠，談到瑞嘉的競選策略，陳熠表示，該選區重畫後，與他曾參選的第25市議會選區有著將近四成的地區重合率，而艾姆赫斯特一帶，有83%選民的選民在上一屆的市議會選舉中把票投給了自己，為此瑞嘉曾在競選前找到他，在詳細了解了瑞嘉的施政理念後，決定支持其參選，「亞裔又一次創造了歷史」。

亞裔 紐約州 眾議員

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