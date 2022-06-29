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美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

布碌崙華人投票比率提高

記者胡聲橋／紐約報導
Tony Lew一家四口到投票站投票。(記者胡聲橋╱攝影)
Tony Lew一家四口到投票站投票。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約州初選日，布碌崙(布魯克林)華人也紛紛走向投票站，行使自己的民主權利。據投票站工作人員介紹，當天來投票的華人比率比以往提高。

班森賀的海灣公園大道(Bay Parkway)一帶是華人聚居的地區，賽斯露第96中學(Seth Low Intermediate School 96)投票站。有許多華人選民投票。28日截止下午6時，共有約100人投票。工作人員表示，和之前紐約市長選舉的初選相比，這次初選出來投票的人要少得多，大約只有一半左右。

這個投票站的負責人估計，這100人中，有近60%是華裔。通常這個投票站的票大約有40%是華人投的，現在能到60%，說明華人投票的積極性此次有很大的提高。從這個投票站的情況看，有不少華人上午從旁邊的公園活動完就直接來投票，但下午5時後未見投票高峰。

華裔Tony Lew帶著妻子、七歲和五歲的兩個女兒一起來投票。Tony說他自從有投票權以來，只要沒有特殊原因，每次都會來投票。對於妻子Mavy來說，今天的投票意義重大，因為來自菲律賓的Mavy最近才剛成為美國公民，這是她第一次行使投票權。Mavy說她覺得非常興奮、自豪。Tony投票還帶著孩子，他說要讓她們從小熟悉美國的民主過程。

一位張姓老婦已年過80，但她精神矍鑠，走路飛快。她說多年來一直都堅持投票，只要走得動，就一直會投票。

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