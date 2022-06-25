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參選民事法官 林凱倫訪世報 承諾公正審判

記者牟蘭／紐約報導
皇后區民事法官參選人林凱倫24日拜會世報。圖左起為劉醇逸、林凱倫、張宗智、莫虎和何振忠。(記者牟蘭/攝影)
皇后區民事法官參選人林凱倫24日拜會世報。圖左起為劉醇逸、林凱倫、張宗智、莫虎和何振忠。(記者牟蘭/攝影)

紐約市皇后區民事法庭法官參選人林凱倫(Karen Lin)，24日拜訪世界日報時表示，身為華裔後代，她深知移民因文化不同，恐在法庭受到不公對待，承諾當選後，為民眾提供公平審判，更鼓勵亞裔年輕一代積極從事公職，服務社區。

林凱倫當日在州參議員劉醇逸，與前紐約市警總局副局長莫虎的陪同下，與世界日報紐約社社長張宗智、總編輯何振忠、副總編輯魏碧洲交流政見。

三歲隨父母及哥哥移民美國的林凱倫表示，她從小充當父母的翻譯，了解部分司法人員會因訴訟人或被告說不好英文，對他們區別對待；她說，若自己當選，將改善這一問題，為每一個人提供公平的法律平台，也改善亞裔鮮少擔任法官的現狀。

林凱倫表示，今年28日的民主黨黨內初選中，不僅涉及州長與州眾議員的選舉，還會選出與民眾生活息息相關的皇后區民事法官候選人，呼籲亞裔民眾積極投票，用選票發聲，「今年亞裔社區的提前投票率目前並不高」。

林凱倫曾任遺囑檢驗法院(Surrogate's Court)聆訊官與布朗士民事房屋法庭法官，有25年的司法工作經驗及17年的法院工作經驗，若當選，林凱倫將成為首位皇后區的民選民事女法官，她鼓勵更多亞裔年輕一代勇敢築夢，積極從事公職，服務社區。

積極支持林凱倫參選的劉醇逸表示，林凱倫有多年服務司法系統的工作經驗，能夠勝任法官的職務，希望她日後擔任州高等法院法官等職，為更多民眾公正審理案件。

林凱倫 (左)與張宗智(右)交流政見。(記者牟蘭/攝影)
林凱倫 (左)與張宗智(右)交流政見。(記者牟蘭/攝影)

亞裔 皇后區 紐約市

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