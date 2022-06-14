共和黨福克斯再出征 挑戰郭納德

共和黨籍商人福克斯日前宣布參選第26州參議員選區，挑戰民主黨的郭納德。(取自臉書)

去年競選布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉第43市議員選區、挑戰紀思庭(Justin Brannan)惜敗的共和黨 籍商人福克斯(Brian Fox)，再三考慮選情後，日前宣布參選第26州參議員 選區，挑戰民主黨籍郭納德(Andrew Gournades)。

福克斯雖毫無政治經驗，但去年選票與參政多年的紀思庭相差無幾，差點令布碌崙南區翻紅，而受到共和黨人的器重；他原放棄今年的競選，擬在明年再度出征參選市議員，但選區重畫帶來新的選情考量，他在深思熟慮後決定參選第26州參議員選區。

第22州參議員郭納德在取得法院批准後，改選第26州參議員選區，包括貝瑞吉、戴克高地、部分日落公園、卡羅拉花園(Carroll Gardens)、Boerum Hill等北部社區；原本宣布挑戰他的退休警探、社區人士拉貝拉(Vito LaBella)棄選該選區，宣布競選第17選區，挑戰曲怡文。

「2021年競選市議員時我達到了難以置信的成就，儘管最終落選，但差一點就能將布碌崙南區扭轉成共和黨選區」，福克斯在聲明中表示，日前在獲得布碌崙共和黨主席古拉(Ted Ghorra)、維拉(Fran Vella)的支持後，決定今年就重返戰場。

福克斯進一步說，過去數個月針對政壇的未來思考及檢討，自己仍保持參政熱情；他也說，郭納德是保釋改革的捍衛者、同時也支持削減警局經費，是時候發動政治改革，而他只是一名想要改變禍害社區的保釋改革機制而挺身的人，並非為名利而參政。