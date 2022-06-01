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紐約客談／第10選區亞裔參選人多 分票恐難免

紐約客談

新畫的紐約州國會議員第10選區競爭激烈，不僅有前市長白思豪(Bill de Blasio)等主流政要，作為紐約市兩大亞裔社區所在的選區，亞裔參選人也積極參與；目前表態參選的亞裔參選人包括州眾議員牛毓琳、韓裔社區人士金伊莉莎白(Elizabeth Kim)、布碌崙(布魯克林)亞裔民主黨俱樂部主席李江華和前陸軍牧師熊焱。

作為亞裔聚居的社區，亞裔民眾自然希望選出本族裔的國會議員代表社區；但現實是，即使第10選區亞裔眾多，亞裔選民人數也只占選民總數的22%，遠不及白人的49.7%；因此，即便所有亞裔選民將票投給同一個參選人，這名參選人也不能保證獲勝，更別說現在已經出現多個亞裔參選人，勢必造成分票的情況。

在這種情況下，如果社區真的希望讓亞裔參選人進入國會，社區就必須團結，起碼將票集中在最有希望參選的人身上；作為少數族裔，要想取得成功，有組織地團結起來是最起碼的條件；或許各亞裔社區組織應該考慮建立一個協調平台，用來統一思想凝聚共識，集中力量才有希望。

例如，面對當前的狀況，社區可以考慮協調一個亞裔參選人的初選機制，讓亞裔參選人先決出一個優勝者，再去參加民主黨初選。當然，這種初選不會得到選舉委員會承認，也沒有約束力，它需要社區有共識、各方都認可的情況下，才有可能設立。

但很顯然，目前的亞裔社區早就習慣各自為政，目前沒有團結起來的條件；只是，若社區的目標真的是力推亞裔參選人，就應該早做打算，下次再遇到這種大好機會，就應該做得比現在更好。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

亞裔 民主黨 韓裔

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