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選區重畫改變選情 拉貝拉挑戰曲怡文

記者顏潔恩／紐約報導
共和黨籍退休警探拉貝拉，轉而參選布魯克林第17選區州參議員。(取自臉書)
共和黨籍退休警探拉貝拉，轉而參選布魯克林第17選區州參議員。(取自臉書)

紐約州國會眾議員和州參議員選區重畫的方案日前已確定，不少參選人因選情形勢改變，作出相應調整；原本參選第22選區州參議員、挑戰現民主黨議員郭納德(Andrew Gounardes)的共和黨退休警探拉貝拉(Vito LaBella)，24日在社群媒體上宣布改選第17選區州參議員，轉而挑戰華裔民主黨人曲怡文。

新版的第17選區重心向南移動，保留了班森賀華社，但將日落公園一分為二，不過新地圖也延伸至布碌崙南部海邊，包括有眾多華人居住的戴克高地(Dyker Height)和巴斯海灘(Bath Beach)，亞裔人口比率與舊版地圖無太大差別；但新版地圖將削弱民主黨勢力，提升共和黨競爭力，參選人也為最利己的選情作出改變。

例如第22州參議員郭納德在取得法院批准後，改選第26州參議員選區，包括貝瑞吉、戴克高地、部分日落公園、卡羅拉花園(Carroll Gardens)、Boerum Hill等北部社區；原本宣布挑戰他的拉貝拉，放棄第22選區，在推特上宣布競選第17選區，挑戰曲怡文。

「民主黨造成街道不安全、教育質量下降、小商家賺不了錢，我勢必要改變這些局面」，拉貝拉說。

曲怡文日前也已向選舉局呈交連署簽名，確定將出現在選票上。

拉貝拉曾在紐約市警服務超過32年，退休後投入公共教育事業，兩度當選布魯克林第20學區委員，他也是教育組織「PLACE NYC」的創辦人，主張市教育局(DOE)推行透明及具有問責制的教育系統；此次是他首次競選公職，儘管無政治經驗，但長年活躍於社區活動，積累了不少人氣，有一定知名度。

原本在對壘郭納德以前，拉貝拉會對上曾是機長的埃爾薩馬克(Karim Elsammak)，兩人將爭奪為共和黨出征的資格；但新版地圖打亂情況，埃爾薩馬克將於近期另作聲明。

曲怡文已向選舉局呈交連署簽名，確定將出現在選票上。(取自臉書)
曲怡文已向選舉局呈交連署簽名，確定將出現在選票上。(取自臉書)

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