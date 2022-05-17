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市議會選區重畫 亞裔盼增強力量

編譯孫梁／綜合16日電
紐約市亞裔團體積極參與市議會選區重畫，期望選出更多亞裔民意代表；圖為亞裔民眾日前參加亞太裔傳統文化大遊行。(新華社)
紐約市亞裔團體積極參與市議會選區重畫，期望選出更多亞裔民意代表；圖為亞裔民眾日前參加亞太裔傳統文化大遊行。(新華社)

許多亞裔團體積極參與正在進行的市議會選區地圖(Council maps)重畫，主張重畫應體現亞裔的利益，防止將亞裔為主的社區畫入不同的選區，從而增大亞裔的聲音和加強亞裔的選舉政治力量。

皇后區木邊(Woodside)社區的亞裔人口約2萬4720人，族裔規模為社區內最大，但社區卻被分成第22、25和26三個市議會選區；木邊的菲律賓裔社區中心說，如果木邊選區與菲裔集中的鄰近艾姆赫斯特(Elmhurst)畫在同一個選區，菲裔的政治力量就會大大增強。

在過去十年畫出的市議會選區中，由於亞裔被分在複合選區，因此很難獲得政府的資源，菲裔社區中心表示，疫情爆發後為中小企業提供聯邦補助期間，最初的語言翻譯服務卻沒有菲律賓的主要語言他加祿語。

市議會的選區重畫必須遵守市、州和聯邦法規，包括符合投票權法的規定，即具有共同利益的社區必須畫在同一個選區；共同利益包括文化、種族和宗教等，主要由居民界定。亞太裔選區重畫聯盟協調員歐陽蕭安(Elizabeth OuYang)表示，亞裔在選區重畫中應充分表達意見，將亞裔社區凝聚在一起並轉化為政治力，因為選區中聲量最大的族裔會受到更多重視。

歐陽蕭安說：「當局會聽取選區多數人的意見，給多數人資金，而保持亞裔作為一個整體，就會形成我們的多數。」

鑑於市議會已通過決議，准許非公民的移民可在全市的選舉中投票，因此少數族裔社區的聲音就更可能得到重視。

市議會的選區重畫將持續數月，需在2023年1月1日之前完成，明年將根據新的選區選出50位市議員。

歐陽蕭安表示，保證亞裔社區被畫在同一個選區，是推出亞裔候選人的核心戰略。她相信由於紐約的亞裔過去十年增長了33%，已經大到可以改變規則的規模，進而可增大亞裔的政治影響力。目前市議會有六名亞裔成員，而十年前才有兩人。

歐陽蕭安說：「市議會的選區重畫給亞裔社區帶來希望，我們需要懂得我們的語言需求、移民問題和就業擔憂的候選人在市議會。」

布碌崙(布魯克林)的班森賀(Bensonhurst)作為快速發展的亞裔社區，卻被分為四個市議會選區，歐陽蕭安說，社區居民不滿對亞裔的偏見攻擊日益增多，要求市府做出強有力的回應，如果班森賀是一個選區，他們的呼聲在市議會就能得到更多重視。

亞裔 投票 移民

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