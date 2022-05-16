亞裔瑞嘉參選第30區州眾議員 孟昭文、劉醇逸背書

孟昭文、劉醇逸等亞裔議員背書支持瑞嘉(首排右五)參選第30選區州眾議員。(記者鄭怡嫣/攝影)

國會議員孟昭文 、州參議員劉醇逸等，15日在皇后區 艾姆赫斯特(Elmhurst)，連同其他議員及社區人士，背書支持參選州第30選區州眾議員 的菲律賓裔、民主黨籍人瑞嘉(Steven Raga)，呼籲選民在6月28日初選日踴躍投票，如若當選，他將成為紐約州歷史上首位菲律賓裔的州議員。

在選區重畫後，新的紐約州眾議會第30選區，涵蓋皇后區艾姆赫斯特、木邊(Woodside)、麥斯佩斯(Maspeth)等地，為全州族裔最多樣化的選區之一，亞裔人口占49.5%，而目前該選區的亞裔為26.7%；現任第30選區州眾議員邦威爾(Brian Barnwell)宣布不再參選連任後，他的幕僚長瑞嘉於日前宣布參選。

在艾姆赫斯特公園，孟昭文、國會眾議員米克斯(Gregory Meeks)、劉醇逸、州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)、曾參選第25選區市議員的社區人士陳熠等，均背書支持瑞嘉。

孟昭文表示，瑞嘉在公共事務以及非營利機構方面都有充足的經驗，在疫情期間也持續幫助社區，希望他能創造歷史；劉醇逸表示，瑞嘉在社區一直很活躍，也有對於改變社區的願景，他一直在幫助弱勢群體，解決社區裡住房不公平的問題，是最能代表第30選區的參選人。

據悉，瑞嘉長期居住在木邊，此前曾是木邊非營利組織Woodside on the Move的執行總監，以及Susan G. Komen乳癌基金會的東北地區政策與宣傳經理，除作為州眾議員邦威爾的幕僚長外，他還是皇后區第二社區委員會、皇后區地區檢察官的亞太諮詢委員會成員等；他曾參選第26選區市議員，但惜敗於韓裔黃茱莉(Julie Won)。

瑞嘉表示，家人從60年代移民來到美國就定居在此，選區需要能在第一時間為住房、小商業以及長者發聲的參選人，他可以應用此前在政府、非營利機構、以及志願者的工作經歷，繼續服務社區。

其他爭奪該席位的參選人還有民主黨籍的康鐸(Ramon P. Cando)和共和黨籍的拉里(Sean S. Lally)。