我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

亞裔瑞嘉參選第30區州眾議員 孟昭文、劉醇逸背書

記者鄭怡嫣／紐約報導
孟昭文、劉醇逸等亞裔議員背書支持瑞嘉(首排右五)參選第30選區州眾議員。(記者鄭怡嫣/攝影)
孟昭文、劉醇逸等亞裔議員背書支持瑞嘉(首排右五)參選第30選區州眾議員。(記者鄭怡嫣/攝影)

國會議員孟昭文、州參議員劉醇逸等，15日在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)，連同其他議員及社區人士，背書支持參選州第30選區州眾議員的菲律賓裔、民主黨籍人瑞嘉(Steven Raga)，呼籲選民在6月28日初選日踴躍投票，如若當選，他將成為紐約州歷史上首位菲律賓裔的州議員。

在選區重畫後，新的紐約州眾議會第30選區，涵蓋皇后區艾姆赫斯特、木邊(Woodside)、麥斯佩斯(Maspeth)等地，為全州族裔最多樣化的選區之一，亞裔人口占49.5%，而目前該選區的亞裔為26.7%；現任第30選區州眾議員邦威爾(Brian Barnwell)宣布不再參選連任後，他的幕僚長瑞嘉於日前宣布參選。

在艾姆赫斯特公園，孟昭文、國會眾議員米克斯(Gregory Meeks)、劉醇逸、州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)、曾參選第25選區市議員的社區人士陳熠等，均背書支持瑞嘉。

孟昭文表示，瑞嘉在公共事務以及非營利機構方面都有充足的經驗，在疫情期間也持續幫助社區，希望他能創造歷史；劉醇逸表示，瑞嘉在社區一直很活躍，也有對於改變社區的願景，他一直在幫助弱勢群體，解決社區裡住房不公平的問題，是最能代表第30選區的參選人。

據悉，瑞嘉長期居住在木邊，此前曾是木邊非營利組織Woodside on the Move的執行總監，以及Susan G. Komen乳癌基金會的東北地區政策與宣傳經理，除作為州眾議員邦威爾的幕僚長外，他還是皇后區第二社區委員會、皇后區地區檢察官的亞太諮詢委員會成員等；他曾參選第26選區市議員，但惜敗於韓裔黃茱莉(Julie Won)。

瑞嘉表示，家人從60年代移民來到美國就定居在此，選區需要能在第一時間為住房、小商業以及長者發聲的參選人，他可以應用此前在政府、非營利機構、以及志願者的工作經歷，繼續服務社區。

其他爭奪該席位的參選人還有民主黨籍的康鐸(Ramon P. Cando)和共和黨籍的拉里(Sean S. Lally)。

眾議員 皇后區 孟昭文

上一則

紐約市府 重啟商業招牌、擋土牆無處罰檢查

下一則

紐約首次 亞太裔文化大遊行

延伸閱讀

亞太裔預算 社區小機構要分杯羹

亞太裔預算 社區小機構要分杯羹
孟昭文：亞太裔應攜手發出更大、更有效的聲音

孟昭文：亞太裔應攜手發出更大、更有效的聲音
非營利及宗教機構 可申請聯邦安全經費

非營利及宗教機構 可申請聯邦安全經費
紐約台灣商會 白育青接任會長 晚會聯歡

紐約台灣商會 白育青接任會長 晚會聯歡
州參議員劉醇逸 5月7日免費送雨水桶和堆肥

州參議員劉醇逸 5月7日免費送雨水桶和堆肥

熱門新聞

受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

2022-05-11 11:57
布碌崙4月12日地鐵槍擊案中的受害學生葉卓軒，左腿被擊中，流血不止。(讀者提供)

紐約布魯克林地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

2022-05-13 07:44
案發地點。（取自谷歌地圖）

17歲男高中生 紐約皇后區中餐館外被射傷

2022-05-11 16:02
四分之一華裔血統的阿里提起訴訟，稱市警對亞裔的偏見阻礙警員晉升。(市警提供)

亞裔退休警官興訟 控局長歧視…阿里有1/4華裔血統

2022-05-14 07:41
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05
紐約市吸食大麻的環境寬鬆，允許吸菸的地方都可吸食大麻；圖為在曼哈頓華盛頓廣場，大麻吸食者一起吞雲吐霧。(歐新社)

合法化亂象 前紐約市長朱利安尼：紐約大麻黃金時代的漏洞

2022-05-15 07:44

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人

南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人