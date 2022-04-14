參選州參議員…曲怡文訪世報 將為亞裔爭取資源

曲怡文(左)與世界日報紐約社社長張宗智(右)。(記者鄭怡嫣／攝影)

第27選區州參議員 參選人、前世界日報 記者曲怡文13日拜訪世界日報，表示將為亞裔 及華人社區爭取更多的資源與服務，提升亞裔群體能見度；若當選，她將成為這一全新選區首位州參議員、紐約州首位亞裔女性州參議員、以及代表布碌崙(布魯克林)的首位亞裔州議員。

世界日報紐約社社長張宗智、執行副總編輯唐典偉13日與曲怡文及其競選團隊座談，並提問改善紐約州民生、治安以及華人社區未來發展的政策構想；曲怡文還獲贈就任世報記者後發表的第一篇新聞報導影本。

根據選區重畫地圖，新畫分的第27州參議員選區，包括日落公園八大道、貝瑞吉、戴克高地、班森賀及羊頭灣；該選區亞裔人口高度集中，近50%；許多社區人士希望推選出一名更熟悉當地社區需求和文化的亞裔代表，為當地人爭取權益。

曲怡文18年前由台灣來美留學，在紐約市立大學布碌崙學院(Brooklyn College, CUNY )社會學專業畢業後，到世界日報擔任記者多年，後在州眾議員白彼得(Peter Abbate)辦公室擔任幕僚長，服務布碌崙當地社區逾十年。

談及公共治安問題，曲怡文表示，遏制仇恨及仇恨亞裔犯罪應更全面性地看待，心理健康資源不足，不少需要及時就醫或尋求幫助的人卻都在等候名單上，應加強精神疾病照護系統及相關資源，與此同時，程序正義不可或缺，社區民眾及時需要了解政府的項目及各個政策的走向，政府也需要借助公聽會、社區委員會聽取選民聲音。

談及華人家長關心的教育大計，育有13歲女兒的曲怡文表示，支持市長亞當斯在每區擴建特殊高中，移民家庭的孩子需花更多時間協助父母或照料家庭，僅通過製作個人履歷或推薦信的方式錄取並不實際與公平，特殊高中入學考試提供了另一條升學通道，「為民眾提供選項非常重要」。

目前，第27選區州參議員尚無他人參選，從記者到幕僚長再有望成為州參議員，曲怡文表示，從發現社會議題到成為能解決議題的一部分，作為第一代移民，她希望可以成為模範榜樣(role model)，提升亞裔的能見度，在州層面更多為亞裔發聲，「不僅要贏，也要贏得漂亮」。