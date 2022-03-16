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延長市長公校控制權 未列預算談判

記者和釗宇／紐約報導
根據州參眾兩會各自公布的預算計畫，兩份計畫都未將紐約市關注的延長市長公校控制權提案納入預算計畫。(州參議會提供)
根據州參眾兩會各自公布的預算計畫，兩份計畫都未將紐約市關注的延長市長公校控制權提案納入預算計畫。(州參議會提供)

紐約州新財年預算已經進入談判階段，州府和州議會須在4月1日截止日前達成協議；然而，根據州參眾兩會各自公布的預算計畫，兩份計畫都未將紐約市關注的延長市長公校控制權提案及州長霍楚(Kathy Hochul)提出的酒精飲料外帶永久化提案納入預算計畫。

紐約市長公校控制權即將在6月到期，霍楚此前承諾將再延長四年，並寫入新財年預算，市長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監班克斯(David Banks)也不斷敦促州府和州議會履行承諾；這提案由前市長彭博(Mike Bloomberg)推出，上一次申請延期是前市長白思豪(Bill de Blasio)當政時的2019年，因為前州長葛謨(Andrew Cuomo)的反對，白思豪只獲得了一年的控制權，後因為民主黨在參議會爭取，才拿到三年延期。

不過，州參眾兩會的預算版本均未將此案納入，但眾議長希士提(Carl Heastie)並不感到擔憂，他說，州議會支持推動市長延續公校控制權；希士提表示，目前的市長公校控制權到6月底才到期，不必著急。根據經驗，州議會會暫時將市長公校控制權案留存，作為與市府談判的籌碼，通常會要求市長親往州府說服州議會。

州府提出的酒精飲料外帶永久化提案，也未被列入州議會預算計畫；酒精飲料外帶項目於疫情期間設立，為的是緩解酒吧和餐館的財務狀況，降低疫情帶來的負面影響；根據霍楚的計畫，州府將要求州酒類管理局(State Liquor Authority)制定監管規定。

希士提表示，雖然該案並未納入州議會的預算計畫，但州議會未來將單獨討論該案；州參議員沙維娜(Diane Savino)則表示，該案並不對造成任何財務影響，因此可以不必列入預算項目，州議會可能將在預算談判截止日之後，再討論此案。

預算 公校 霍楚

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