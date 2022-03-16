延長市長公校控制權 未列預算談判
紐約州新財年預算已經進入談判階段，州府和州議會須在4月1日截止日前達成協議；然而，根據州參眾兩會各自公布的預算計畫，兩份計畫都未將紐約市關注的延長市長公校控制權提案及州長霍楚(Kathy Hochul)提出的酒精飲料外帶永久化提案納入預算計畫。
紐約市長公校控制權即將在6月到期，霍楚此前承諾將再延長四年，並寫入新財年預算，市長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監班克斯(David Banks)也不斷敦促州府和州議會履行承諾；這提案由前市長彭博(Mike Bloomberg)推出，上一次申請延期是前市長白思豪(Bill de Blasio)當政時的2019年，因為前州長葛謨(Andrew Cuomo)的反對，白思豪只獲得了一年的控制權，後因為民主黨在參議會爭取，才拿到三年延期。
不過，州參眾兩會的預算版本均未將此案納入，但眾議長希士提(Carl Heastie)並不感到擔憂，他說，州議會支持推動市長延續公校控制權；希士提表示，目前的市長公校控制權到6月底才到期，不必著急。根據經驗，州議會會暫時將市長公校控制權案留存，作為與市府談判的籌碼，通常會要求市長親往州府說服州議會。
州府提出的酒精飲料外帶永久化提案，也未被列入州議會預算計畫；酒精飲料外帶項目於疫情期間設立，為的是緩解酒吧和餐館的財務狀況，降低疫情帶來的負面影響；根據霍楚的計畫，州府將要求州酒類管理局(State Liquor Authority)制定監管規定。
希士提表示，雖然該案並未納入州議會的預算計畫，但州議會未來將單獨討論該案；州參議員沙維娜(Diane Savino)則表示，該案並不對造成任何財務影響，因此可以不必列入預算項目，州議會可能將在預算談判截止日之後，再討論此案。
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