共和黨參選人李修頓內部民調：能打敗霍楚

李修頓選舉團隊內部的民意調查結果顯示，他可以擊敗州長霍楚。（美聯社）

共和黨 州長參選人、長島國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)14日公布其選舉團隊內部的民意調查結果，稱他可以擊敗州長霍楚 (Kathy Hochul)。

雖然在這項民調中，李修頓的得票率僅略高於霍楚，但李修頓認為，民主黨 執政的聯邦政府正面臨內政外交上的各種問題，而且在選民最關心的安全和稅收問題上共和黨都有優勢，他相信自己會獲勝。

John McLaughlin & Associates公司對800名選民進行的這項民意調查顯示，李修頓和霍楚的得票率分別為45.5%和44%。

這次民意調查表明，犯罪是第一大問題，有五分之一受訪者將其列為他們最關心的問題；另有17%的選民表示稅收是他們最關心的問題。目前在州政府執政的民主黨人去年提高了稅率並批准了不得人心的保釋改革法，這使共和黨人在這兩個選民最關心的問題上有優勢。

李修頓在本月早些時候獲得州共和黨大會提名，不過他仍要先與小朱利安尼(Andrew Giuliani)、前威徹斯特郡執行長歐瑞祥(Rob Astorino)和商人威爾森(Harry Wilson)在初選中展開競爭。

在2018年的州長競选和國會中期選舉期間，因為在紐約不受歡迎的前總統川普在任，民主黨的投票率高於正常水平。但現在是拜登當總統，他面臨著50年來最嚴重的通貨膨脹，城市地區犯罪率激增，以及俄羅斯入侵烏克蘭。拜登所面臨的這些問題可能會在今年秋天推高共和黨人的投票率並壓低民主黨人的投票率。

這次民意調查顯示，即使在藍州紐約州，拜登也只有43%的支持率，而反對率是55%。 霍楚的的支持率為44%，反對率為48%。此外，51%的選民更喜歡共和黨候選人當選州長，將其作為對民主黨控制的立法機構的制衡力量。

李修頓說，在過去的一年裡，共和黨開始了一場空前的運動， 2022年會有一股巨大的紅色浪潮直奔紐約。