我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海疫情嚴峻 3月21日起入境航班分流成都、廈門等12地

英國18日起 取消所有新冠入境限制

共和黨參選人李修頓內部民調：能打敗霍楚

記者胡聲橋／紐約報導
李修頓選舉團隊內部的民意調查結果顯示，他可以擊敗州長霍楚。（美聯社）
李修頓選舉團隊內部的民意調查結果顯示，他可以擊敗州長霍楚。（美聯社）

共和黨州長參選人、長島國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)14日公布其選舉團隊內部的民意調查結果，稱他可以擊敗州長霍楚(Kathy Hochul)。

雖然在這項民調中，李修頓的得票率僅略高於霍楚，但李修頓認為，民主黨執政的聯邦政府正面臨內政外交上的各種問題，而且在選民最關心的安全和稅收問題上共和黨都有優勢，他相信自己會獲勝。

John McLaughlin & Associates公司對800名選民進行的這項民意調查顯示，李修頓和霍楚的得票率分別為45.5%和44%。

這次民意調查表明，犯罪是第一大問題，有五分之一受訪者將其列為他們最關心的問題；另有17%的選民表示稅收是他們最關心的問題。目前在州政府執政的民主黨人去年提高了稅率並批准了不得人心的保釋改革法，這使共和黨人在這兩個選民最關心的問題上有優勢。

李修頓在本月早些時候獲得州共和黨大會提名，不過他仍要先與小朱利安尼(Andrew Giuliani)、前威徹斯特郡執行長歐瑞祥(Rob Astorino)和商人威爾森(Harry Wilson)在初選中展開競爭。

在2018年的州長競选和國會中期選舉期間，因為在紐約不受歡迎的前總統川普在任，民主黨的投票率高於正常水平。但現在是拜登當總統，他面臨著50年來最嚴重的通貨膨脹，城市地區犯罪率激增，以及俄羅斯入侵烏克蘭。拜登所面臨的這些問題可能會在今年秋天推高共和黨人的投票率並壓低民主黨人的投票率。

這次民意調查顯示，即使在藍州紐約州，拜登也只有43%的支持率，而反對率是55%。 霍楚的的支持率為44%，反對率為48%。此外，51%的選民更喜歡共和黨候選人當選州長，將其作為對民主黨控制的立法機構的制衡力量。

李修頓說，在過去的一年裡，共和黨開始了一場空前的運動， 2022年會有一股巨大的紅色浪潮直奔紐約。

共和黨 民主黨 霍楚

上一則

亞當斯上任首季 逾6成市民認可

下一則

繼鐵錘猛砸女乘客 皇后區同一地鐵站又現持刀搶劫案

延伸閱讀

拜登力阻中國援俄 難挽國內頹勢

拜登力阻中國援俄 難挽國內頹勢
烏克蘭駐舊金山總領事：基輔是美麗城市 期待繼續支援

烏克蘭駐舊金山總領事：基輔是美麗城市 期待繼續支援
美中高層對話 蘇利文關切北京在台海的挑釁舉動

美中高層對話 蘇利文關切北京在台海的挑釁舉動
白宮：蘇利文與楊潔篪討論一系列美中議題 強調溝通

白宮：蘇利文與楊潔篪討論一系列美中議題 強調溝通
美國立法地圖正確標示台灣 北京：停止掏空一中

美國立法地圖正確標示台灣 北京：停止掏空一中

熱門新聞

紐約州一亞裔女子無故遭一男子拳打腳踢。(NBC視頻截圖)

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

2022-03-14 19:32
費城梅菲爾社區母子三人遭襲擊。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

2022-03-09 12:08
警方懷疑83歲連環殺手是無頭女碎屍案兇手。資料照。(記者胡聲橋/攝影)

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

2022-03-10 13:19
最新數據顯示，Omicron變種病毒的一個亞種BA.2正在攻占紐約州。圖為紐約曼哈頓街頭廣告呼籲人們踴躍接種疫苗。(路透)

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

2022-03-08 14:04
西語裔兩歲女童當街被精神疾病患者踢打，頭部受傷。(ABC7視頻截圖)

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

2022-03-12 09:51
一場風暴將在本周末12日(周六)至13日(周日)來襲紐約市，預計從9日開始，氣候將變得更多變與潮濕。(Getty Images)

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

2022-03-09 13:59

超人氣

更多 >
紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇
南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓
紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕
馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭

馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭
網友虧孫兒要成韓國人 大S前婆婆張蘭回應了

網友虧孫兒要成韓國人 大S前婆婆張蘭回應了