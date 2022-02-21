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44%低收入戶沒網路 孟昭文陳情FCC

記者牟蘭／紐約報導
孟昭文探討紐約州的網路沙漠問題，要幫助低收入家庭的孩子上網課。(本報檔案照)
孟昭文探討紐約州的網路沙漠問題，要幫助低收入家庭的孩子上網課。(本報檔案照)

國會眾議員孟昭文日前邀請多位來自皇后區的民選官員，與聯邦通訊委員會(FCC)主席羅森沃西爾(Jessica Rosenworcel)展開線上會議；多位民代表示，疫情爆發後，網路沙漠問題凸顯貧富不均，以紐約市為例，44%的低收入家庭無法使用網路，一度因此中斷了這些家庭中孩子的遠程教育

孟昭文表示，疫情爆發前，她曾參與國會眾院多數黨領袖雷本(James Clyburn)的一項計畫，推動網路在偏遠地區的使用，幫助這些地區的學生能夠使用網路完成家庭作業；她說，疫情爆發後，因學生改為遠程教育，網路問題再度引起關注，一些低收入家庭的孩子，甚至一度中斷教育。

為了改善這一現象，孟昭文表示，她與同儕提出新提案，為公校與圖書館提供更多無線網路熱點，並為低收入家庭提供網路連接裝置等；她說，通過努力，拜登總統在「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)撥款12億元，為全國的3000所公校與圖書館提供相關措施。

孟昭文表示，網路對每個家庭至關重要，不僅為學生提供教育平台，還幫助求職者就業、醫生遠程看診並涉及日常線上購物，對國家的經濟發展至關重要；她承諾將繼續為相關提案發聲，解決民眾面臨的困境。

州參議員康莫利(Leroy Comrie)表示，他在州參議會已提出多項提案，旨在解決目前紐約民眾面臨的網路問題；他表示，2020年一份研究數據顯示，紐約市有44%的低收入家庭尚沒有安裝網路，且因網路服務拒絕收現金等原因，致使網路尚不能普及，「互聯網應像電力一樣普及，但還應該有更好的規畫」。

羅森沃西爾表示，她呼籲更多民選官員發聲，讓當局了解民眾面臨的困境；她以雷本與孟昭文為例，讚賞二人讓聯邦政府意識到城市與農村的網路沙漠，並著手解決，她期盼與各級政府代表合作，共同解決部分家庭上網難的問題。

孟昭文日前邀請多位來自皇后區的民選官員與羅森沃西爾展開線上會議，探討紐約州的網路...
孟昭文日前邀請多位來自皇后區的民選官員與羅森沃西爾展開線上會議，探討紐約州的網路沙漠問題。(會議視頻截圖)

低收入 孟昭文 教育

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