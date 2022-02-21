44%低收入戶沒網路 孟昭文陳情FCC

孟昭文探討紐約州的網路沙漠問題，要幫助低收入家庭的孩子上網課。(本報檔案照)

國會眾議員孟昭文 日前邀請多位來自皇后區的民選官員，與聯邦通訊委員會(FCC)主席羅森沃西爾(Jessica Rosenworcel)展開線上會議；多位民代表示，疫情爆發後，網路沙漠問題凸顯貧富不均，以紐約市為例，44%的低收入 家庭無法使用網路，一度因此中斷了這些家庭中孩子的遠程教育 。

孟昭文表示，疫情爆發前，她曾參與國會眾院多數黨領袖雷本(James Clyburn)的一項計畫，推動網路在偏遠地區的使用，幫助這些地區的學生能夠使用網路完成家庭作業；她說，疫情爆發後，因學生改為遠程教育，網路問題再度引起關注，一些低收入家庭的孩子，甚至一度中斷教育。

為了改善這一現象，孟昭文表示，她與同儕提出新提案，為公校與圖書館提供更多無線網路熱點，並為低收入家庭提供網路連接裝置等；她說，通過努力，拜登總統在「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)撥款12億元，為全國的3000所公校與圖書館提供相關措施。

孟昭文表示，網路對每個家庭至關重要，不僅為學生提供教育平台，還幫助求職者就業、醫生遠程看診並涉及日常線上購物，對國家的經濟發展至關重要；她承諾將繼續為相關提案發聲，解決民眾面臨的困境。

州參議員康莫利(Leroy Comrie)表示，他在州參議會已提出多項提案，旨在解決目前紐約民眾面臨的網路問題；他表示，2020年一份研究數據顯示，紐約市有44%的低收入家庭尚沒有安裝網路，且因網路服務拒絕收現金等原因，致使網路尚不能普及，「互聯網應像電力一樣普及，但還應該有更好的規畫」。

羅森沃西爾表示，她呼籲更多民選官員發聲，讓當局了解民眾面臨的困境；她以雷本與孟昭文為例，讚賞二人讓聯邦政府意識到城市與農村的網路沙漠，並著手解決，她期盼與各級政府代表合作，共同解決部分家庭上網難的問題。