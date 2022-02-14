詹樂霞競選連任州檢察長 亞當斯支持

亞當斯宣布背書現任州檢察長詹樂霞競選連任。（市長辦公室提供）

市長亞當斯 (Eric Adams)13日宣布背書現任州檢察長詹樂霞(Letitia James)競選連任；此前他曾與被傳可能再次出山參選州檢察長的前州長葛謨 (Andrew Cuomo)共進晚餐，但最終選擇支持詹樂霞。

亞當斯在一份聲明中表示，詹樂霞爭取正義的成就在全美獨樹一幟，「而且她也從未忘記做實事的態度，包括對她的家鄉布碌崙(布魯克林)；她有同任何違法及傷害他人的人作鬥爭的勇氣和經驗，無論這些人多麼有權勢；我很榮幸背書詹樂霞連任州檢察長，同時也敦促所有紐約民眾支持她匡扶正義。」

詹樂霞則感謝亞當斯的背書，她表示，「我將競選連任，完成這份工作，很榮幸能夠獲得亞當斯的支持；我們將一同建設一個更加公正的社會，所有人都必須遵守相同的規則，沒有人能夠逍遙法外。」

詹樂霞去年8月發布葛謨性騷 調查報告，導致葛謨被迫辭職；她去年一度宣布參選州長，但去年10月底宣布退選，主因籌款不力，轉而選擇競選連任，這也導致早前宣布競選州檢察長的參選人紛紛退出，為詹樂霞連任掃平道路。

亞當斯兩周前曾與葛謨在曼哈頓共進晚餐，隨後便傳出葛謨有意出山再次競選州檢察長、復仇詹樂霞的傳聞；不過，葛謨團隊上周對此予以否定，僅表示近期葛謨會公開露面，為自己申辯；葛謨團隊已將向州律師申訴委員會(Attorney Grievance Committee)針對詹樂霞的性騷調查報告提出投訴，認為該報告不當裁減信息，請求委員會重新評估調查報告。

亞當斯當時表示，他仍然認為葛謨應當辭職，和葛謨共進晚餐只是想討教有關政府治理方面的經驗，聽聽葛謨關於疫後恢復如何運行的看法。