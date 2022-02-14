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盧卡斯競選布碌崙州眾議員 詹樂霞背書

記者胡聲橋／紐約報導
第60選區州眾議員民主黨參選人盧卡斯。(競選團隊提供)
第60選區州眾議員民主黨參選人盧卡斯。(競選團隊提供)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)宣布背書民主黨人盧卡斯(Nikki Lucas)競選布碌崙(布魯克林)第60選區州眾議員；該選區州眾議員的特別選舉正在激烈進行中，目前選情膠著。

第60選區的範圍包括東紐約、Brownsville和Canarsie，選區內超過67%的人口是非洲裔，還有將近24%是西語裔。

原來的州眾議員是政治立場左傾的巴倫(Charles Barron)，他以言辭激烈著稱；巴倫在再次獲選市議員後，宣布放棄州眾議員的席位。

詹樂霞和市長亞當斯以及布碌崙民主黨部都支持來自小星城(Starrett City)、有30年資歷的社區活躍人士盧卡斯。

詹樂霞說，很高興背書盧卡斯，「她能為我們的鄰居、朋友和家人抗爭，她能使健保和住房真正負擔得起，她會使社區安全而充滿活力。」

詹樂霞就來自布碌崙，曾擔任市議員。

第60選區原州眾議員巴倫和他的妻子—前女市議員伊內茲·巴倫(Inez Barron)，還有左傾的工作家庭黨，支持的參選人是阿萊恩(Keron Alleyne)，她曾是巴倫的助手；該職位的共和黨參選人是Marvin J. King。

特別選舉的提前投票正在進行中，現場投票的最後一天為2月15日(周二)。

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