前紐約州長葛謨投訴詹樂霞 否認選州檢察長

前紐約州長葛謨通過律師表示，將向州律師申訴委員會投訴州檢察長詹樂霞。(美聯社)

因性騷擾 指控而辭職的前紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)10日通過律師表示，將向州律師申訴委員會(Attorney Grievance Committee)針對州檢察長詹樂霞(Letitia James)的性騷調查報告提出投訴，認為該報告不當裁減信息，請求委員會重新評估調查報告；其律師還表示，葛謨「很快」將公開露面評論此事；不過，葛謨發言人表示，葛謨無意參選州檢察長、復仇詹樂霞。

葛謨的律師格拉文(Rita Glavin)表示，州檢察長辦公室在報告中「有選擇性地」裁剪信息，同時也使用了「極其具有誤導性的信息」，而且在公布調查結果後，調查訪談內容的公布又極其緩慢；她說，州檢察長辦公室沒有認真對待葛謨對該報告的批評，「她所做的一切就是公開無視我們的投訴。」

格拉文說，葛謨強烈認為，針對她的調查存在不當行為，詹樂霞錯用了權力；目前還不清楚葛謨是僅投訴詹樂霞，還是連同其他調查人員一起投訴；州律師申訴委員會屬於州高等法院上訴分部管轄，受理針對律師或檢察官 的投訴。

她還表示，葛謨將「很快」公開露面，對性騷事件做出評論，「他不會放過這件事；如果一個人被錯誤、不公平地對待，而你卻叫他別再追究，這是一種侮辱。」

此前有報導稱，坐擁千萬選舉經費的葛謨有意東山再起，再次競選州檢察長，復仇詹樂霞；但葛謨的發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)10日予以否認。

目前性騷擾在紐約州不屬於刑事犯罪，此前曼哈頓、奧伯尼、威徹斯特、納蘇郡和奧斯威戈郡檢察官都針對性騷指控啟動調查，其中葛謨2020年12月在州長官邸性騷33歲的女助理卡米索(Brittany Commisso)，後者提出應以強迫撫摸的輕罪起訴葛謨；但該案被奧伯尼檢方撤案，認為現有證據不足，其他地區檢察官也相繼拒絕起訴葛謨，認為沒有足夠的法律基礎。

詹樂霞對葛謨投訴一事也迅速做出回應，她在聲明中表示，如果葛謨認為這是一樁真實的法律案件，就應該投訴，「那些攻擊是可恥的，葛謨是一個連環性騷擾者。」