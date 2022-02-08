黃敏儀辦公室開放 民生問題歡迎諮詢

法拉盛市議員黃敏儀辦公室7日完全向民眾開放。(記者鄭怡嫣/攝影)

市議員黃敏儀的法拉盛 辦公室7日完全向民眾開放，已有不少低收入 戶及耆老詢問申領免費手機與座機事宜，黃敏儀表示民眾如遇地稅、水費等任何問題，無需預約都歡迎來辦公室洽詢；8日下午2時，她也將在法拉盛圖書館前為民眾發放2000份新年口罩 。

黃敏儀表示，選民如遇地稅、水費、家門前樹木擋道等任何問題，均可前來辦公室詢問，辦公室將為民眾提供英、中、韓語服務，目前，辦公室詢問最多的為低收入戶及耆老詢問免費申請手機及座機的服務。

她還表示，將邀請剛被市長亞當斯(Eric Adams)任命的市小商業服務局(SBS)亞裔局長金凱文(Kevin Kim，音譯)拜訪法拉盛，也將與其他市議員合作，共同促進法拉盛當地小商家的發展。

8日下午2時，黃敏儀辦公室還將在法拉盛圖書館前，為民眾免費發放2000份新年KF94立體口罩，口罩型號包括兒童及成人。

黃敏儀辦公室的選民服務開放時間為周一至周五(聯邦假日除外)上午10時至下午5時30分，地址為皇后區法拉盛38大道135-27號388室，民眾也可致電(718)888-8747或發送電郵至[email protected]聯繫選區辦公室，辦公室將為民眾提供英、中、韓語服務。