選區畫分有利 傳白思豪將選國會眾議員

前紐約市長白思豪目前正考慮參選國會議員。（美聯社）

消息人士透露，前紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)正考慮參選國會眾議員 ，挑戰黨內對手羅斯(Max Rose)和現任共和黨籍國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)。

白思豪或將參選國會眾議員，挑戰瑪麗奧 。（本報檔案照）

此前州議會公布的選區重畫地圖顯示，瑪麗奧代表的選區納入了公園坡、日落公園等民主黨 支持者眾多的社區，可能讓白思豪認為選情看好。

根據州議會已經投票通過的最新國會議員選區畫分，白思豪住址所在的公園坡被畫入國會議員第11選區，同時也包括南布碌崙(布魯克林)許多支持民主黨的社區；目前白思豪的住宅正在裝修，裝修完成後他將回家入住。

在選區重畫前，他所住區域屬於國會眾議員克拉克(Yvette Clarke)的選區；白思豪與克拉克是長期政治盟友，不會競選挑戰。

根據民調，如果參選，預計白思豪將吸引非洲裔和西語裔的投票，但很難取得白人保守派的支持，而且他在公園坡的支持率也不高。

紐約郵報也報導，消息人士稱，民主黨內部對白思豪準備參選表示憤怒，因為他們認為這將極大地浪費初選資源，其中包括希望從瑪麗奧手中重新奪回國會議員席位的羅斯；羅斯在一個競選廣告中說，白思豪是紐約市歷史上最糟糕的市長。

可能將在初選中對陣白思豪的羅斯聽到傳聞後就曾發郵件給支持者稱，「白思豪竟然要和我對陣（告訴我這不是個笑話）；白思豪從來都不是我的鐵粉，但現在卻可能變成我的主要對手；我第一時間也是一笑了之的，但他參選造成的影響可不好笑。

若白思豪真贏得黨內初選，對陣瑪麗奧，那將不是二人首次對決，2017年瑪麗奧曾競選市長，但最終白思豪贏得連任。

白思豪去年底屆滿離任市長，他在卸任前曾多次暗示將競選州長，稱自己並未準備好離開公共服務崗位，但兩周前宣布不會參選，可能因為現任州長霍楚(Kathy Hochul)民調領先優勢過大；但白思豪當時也表示，會繼續致力於解決紐約州的不平等問題，因此仍未排除繼續參選公職。