我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

選區畫分有利 傳白思豪將選國會眾議員

記者和釗宇／紐約報導
前紐約市長白思豪目前正考慮參選國會議員。（美聯社）
前紐約市長白思豪目前正考慮參選國會議員。（美聯社）

消息人士透露，前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)正考慮參選國會眾議員，挑戰黨內對手羅斯(Max Rose)和現任共和黨籍國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)。

白思豪或將參選國會眾議員，挑戰瑪麗奧 。（本報檔案照）
白思豪或將參選國會眾議員，挑戰瑪麗奧 。（本報檔案照）

此前州議會公布的選區重畫地圖顯示，瑪麗奧代表的選區納入了公園坡、日落公園等民主黨支持者眾多的社區，可能讓白思豪認為選情看好。

根據州議會已經投票通過的最新國會議員選區畫分，白思豪住址所在的公園坡被畫入國會議員第11選區，同時也包括南布碌崙(布魯克林)許多支持民主黨的社區；目前白思豪的住宅正在裝修，裝修完成後他將回家入住。

在選區重畫前，他所住區域屬於國會眾議員克拉克(Yvette Clarke)的選區；白思豪與克拉克是長期政治盟友，不會競選挑戰。

根據民調，如果參選，預計白思豪將吸引非洲裔和西語裔的投票，但很難取得白人保守派的支持，而且他在公園坡的支持率也不高。

紐約郵報也報導，消息人士稱，民主黨內部對白思豪準備參選表示憤怒，因為他們認為這將極大地浪費初選資源，其中包括希望從瑪麗奧手中重新奪回國會議員席位的羅斯；羅斯在一個競選廣告中說，白思豪是紐約市歷史上最糟糕的市長。

可能將在初選中對陣白思豪的羅斯聽到傳聞後就曾發郵件給支持者稱，「白思豪竟然要和我對陣（告訴我這不是個笑話）；白思豪從來都不是我的鐵粉，但現在卻可能變成我的主要對手；我第一時間也是一笑了之的，但他參選造成的影響可不好笑。

若白思豪真贏得黨內初選，對陣瑪麗奧，那將不是二人首次對決，2017年瑪麗奧曾競選市長，但最終白思豪贏得連任。

白思豪去年底屆滿離任市長，他在卸任前曾多次暗示將競選州長，稱自己並未準備好離開公共服務崗位，但兩周前宣布不會參選，可能因為現任州長霍楚(Kathy Hochul)民調領先優勢過大；但白思豪當時也表示，會繼續致力於解決紐約州的不平等問題，因此仍未排除繼續參選公職。

白思豪 眾議員 民主黨

上一則

積雪威脅交通安全 紐約民代籲市府解決

下一則

治理槍枝暴力 拜登訪紐約 反對削減警力預算

延伸閱讀

前紐約市長白思豪 考慮參選國會議員

前紐約市長白思豪 考慮參選國會議員
亞當斯打擊犯罪 便衣止罪小組回歸

亞當斯打擊犯罪 便衣止罪小組回歸
紐約市長亞當斯公布打擊犯罪計畫 便衣止罪小組將回歸

紐約市長亞當斯公布打擊犯罪計畫 便衣止罪小組將回歸
紐約華社：白思豪遊民政策須推翻

紐約華社：白思豪遊民政策須推翻
白思豪棄選州長…霍楚遙遙領先 籌款已達2100萬

白思豪棄選州長…霍楚遙遙領先 籌款已達2100萬

熱門新聞

零下暴風雪，七旬老伯睡街頭帳篷。(記者鄭怡嫣/攝影)

76歲上海老人 寒冬露宿法拉盛街頭

2022-01-31 01:30
示威者高舉嘲諷蔣莎樂懶惰不作為的漫畫海報。(記者顏潔恩/攝影)

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

2022-01-28 08:33
年過七旬的華裔老漢劉玉生，住在法拉盛街頭的帳篷內。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

2022-02-02 12:15
PayPal開發的「Honey」比價插件。（取自Honey推特）

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

2022-01-28 11:53
里維拉的妻子悼念丈夫，抨擊司法系統的鬆懈以及對執法者的嚴苛政策。（歐新社）

紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望

2022-01-29 08:52
一股超強冬季風暴即將於28日晚襲擊紐約，政府呼籲市民不要外出。（市長辦公室提供）

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

2022-01-28 16:57

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村