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州議會負責選區重畫 25團體支持聯合地圖

記者金春香／紐約報導

州選區重畫獨立委員會(NYS Independent Redistricting Commission)已兩次因兩黨成員未能達成一致意見，而出台兩個版本重畫地圖，但都未能獲得州議會批准，選區重畫的工作只能交由州議會進行；25個少數族裔維權組織25日呼籲州議會採納由亞裔維權團體提出的選區重畫「聯合地圖」(Unity Map)。

亞裔法律辯護和教育基金(AALDEF)民主事務總監Jerry Vattamala表示，位於皇后區的國會第六選區包含多個亞裔聚居社區，包括法拉盛、貝賽(Bayside)、布萊伍德(Briarwood)、牙買加丘(Jamaica Hills)，該選區亞裔選民占到40%，十年前選出首位亞裔國會眾議員，在「聯合地圖」下，希望在保留該選區原本包括的社區外，將木邊(Woodside)和艾姆赫斯特(Elmhurst)也納入，進一步擴大亞裔選民的聲音。

此外，「聯合地圖」內，班森賀部分華社和日落公園在同個州參議員選區，以確保亞裔聲音不被分割，日落公園與曼哈頓華埠也同在國會第七選區內。

在州參議員選區的畫分上，「聯合地圖」希望確保曼哈頓華埠與下東城在同一選區，並將布碌崙(布魯克林)綠點(Green Point)等排除在外；在州眾議員選區畫分上，該地圖打造的皇后區第16選區包含傑克森高地等亞裔人口不斷增加的社區，相信會保證該地區亞裔選民的聲音在選舉中得到更好體現。

根據人口普查數據，自2010年來，布碌崙和皇后區的人口增長率分別是43%及29%，亞裔組織強調，隨著城市亞裔人口的湧入，畫分在集中的選區能爭取共同資源和權益，也爭取此次能打造布碌崙南區首個亞裔集中選區。

包括亞平會、華策會在內的25個少數族裔維權組織致信州議會，要求採納「聯合地圖」作為最終選區重畫的地圖版本，表示該地圖是目前最無黨派和最合理的地圖草案，任何低於這個標準的地圖都不應被接受。

由於6月初選的連署程序將於3月1日啟動，因此州議會負責選區重畫的人口研究和規畫工作組(Legislative Task Force on Demographic Research and Reapportionment)必須在3月1日之前確定新選區。

在「聯合地圖」下，皇后區木邊(Woodside)和艾姆赫斯特(Elmhurst)...
在「聯合地圖」下，皇后區木邊(Woodside)和艾姆赫斯特(Elmhurst)也納入國會第六選區，進一步擴大亞裔選民的聲音。（視頻截圖）
20多個少數族裔維權組織代表25日呼籲州議會採納選區重畫「聯合地圖」。（會議視頻...
20多個少數族裔維權組織代表25日呼籲州議會採納選區重畫「聯合地圖」。（會議視頻截圖）

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