防疫一刀切 共和黨州參議員反對

奧特表示，一刀切的強制令並不適合紐約州，呼籲政府重新制定以事實與合作為基礎的執政方針。(奧特辦公室提供)

多位紐約州 共和黨籍參議員 19日在黨部的例行會議上，反對現任州府對學校與醫院等領域一刀切(One-size-fits-all)強制令，呼籲政府以事實為解除、以合作為前提，制定新的指導方針。

州參議會少數黨領袖奧特(Robert Ortt)表示，兩年前，紐約州成為美國新冠疫情 的中心，全州實施居家庇護令，學校關閉，經濟下降；他說，近700天後，事實證明，這種一刀切的強制令並不適合紐約州，呼籲政府重新制定以事實與合作為基礎的執政方針。

州參議員蘭札(Andrew Lanza)表示，不斷變化的抗疫政令為在校學生的學習與社交帶來負面影響，尤其是家長對相關內容的改變，幾乎每周都陷入困惑，「政府的政令對孩子的生活帶來負面影響，我們是時候把孩子放在第一位」。

州參議員馬泰拉(Mario Mattera)表示，就在幾個月前，民眾還將醫護人員與前線的工作人員當作英雄，但如今因疫苗強制令實施，上千人被迫離開他們的崗位，造成人員短缺，導致取消擇期手術(Elective Surgeries)，甚至以要族裔分配治療資源，「我們受夠了政治」。

與會人士在會上列舉了州府對學校與醫院的強制令造成的負面影響；以學校為例，與會人士指出，若校園因疫情強制關閉，將導致更多學生錯失教育資源，並出現心理疾病。

多位共和黨人表示，他們反對以族裔為前提，優先分配口服新冠特效藥等新冠治療方式，以及可能針對學生執行的疫苗強制令；他們要求，州府以建議與指導的方針提供防疫規定，停止針對學校、醫院以及工作場所的強制令，並授權地方政府管理當地公共衛生服務。