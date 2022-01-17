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小朱利安尼選州長 主打治安、反口罩令

記者和釗宇／紐約報導
小朱利安尼強調若當選將打擊犯罪，希望廢除保釋金改革，並表示反對強制口罩令和接種令。（取自小朱利安尼推特）
小朱利安尼強調若當選將打擊犯罪，希望廢除保釋金改革，並表示反對強制口罩令和接種令。（取自小朱利安尼推特）

距離紐約州長初選還剩六個月，已宣布將角逐共和黨提名的小朱利安尼(Andrew Giuliani)16日闡述政見，強調若當選將打擊犯罪，希望廢除保釋金改革，並表示反對強制口罩令和接種令。

35歲的小朱利安尼此前在川普手下任白宮公共聯絡辦公室主任，在宣布競選後，表示要把其父當年治理紐約市的「朱利安尼行動守則」帶到州府，即對犯罪零容忍，壓低政府支持和稅率等；他16日接受PIX 11採訪時表示，競選州長有三個原因，而首要原因就是希望打擊犯罪，「我們正走在錯誤的道路上，我們需要確保取廢除釋金改革。」

他說，競選的第二個原因則是想改革教育，包括增加特許學校；第三，他希望紐約州不要成為全美稅率最高的幾個州之一，他希望創造更多就業。

此前已獲得前紐約市共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)背書的小朱利安尼說，史里華給他的背書是「紐約州最重要的背書之一」。

小朱利安尼還表示，他反對現任州長霍楚(Kathy Hochul)的強制口罩令，尤其是不應強制學生在校戴口罩，「從兒童發育的角度講，不戴口罩哦很重要，因為孩子們需要看到彼此的臉。」

他同時也反對強制接種疫苗，當被問到如何處理疫情時，他表示將根據數據做決定，「我們應該坦誠面對疫情數字，避免政治掛帥，過去兩年來州府沒能做到這一點。」

小朱利安尼的主要競爭對手包括長島國會眾議員澤爾丁(Lee Zeldin)和曾在2014年代表共和黨挑戰葛謨(Andrew Cuomo)的威徹斯特郡長歐瑞祥(Rob Astorino)，而前者已默認自己將獲得共和黨提名；此前公布的多項民調也顯示，澤爾丁領先優勢明顯。

口罩 共和黨 紐約州

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